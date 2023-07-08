تكنولوجيا: منصة Threads ستتيح قريبًا إمكانية حذف حسابك بشكل منفصل عن Instagram

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل تطبيق Threads في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ قام العديد من الاشخاص بتسجيل الدخول بحساب Instagram الخاص بهم. ويعتبر هذا التطبيق المنافس الاول لتطبيق تويتر الشهير.

ومع ذلك، اكتشف العديد من الاشخاص أنه لا يمكن حذف الحساب على Threads بمجرد إنشائه؛ ويمكن فقط تعطيله. ويبدو انه سيتم حذف كل شيء على حساب Instagram بمجرد حذف حساب Threads.

لذا، كشف آدم موسيري، رئيس تطبيق Instagram، أن شركة Meta على دراية بالمشكلة وتعمل على حل بديل، واقترح علىالمستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم في الوقت الحالي.

يتيح Threads للمستخدمين نشر منشورات نصية ومقاطع فيديو وصور GIF قصيرة وتضمين منشورات Instagram في سلاسل من المنشورات. ويمكن للمستخدمين أيضًا الإعجاب بالمنشورات والتعليق عليها وإعادة نشرها ومشاركتها، لكن العديد من الميزات الأخرى لاتزال مفقودة.

سيؤدي إلغاء تنشيط الحساب إلى إخفاء الملف الشخصي وأي محتوى منشور، ويمكن للمستخدمين أيضًا وضع قفل على حسابهم.

وقال المسؤول التنفيذي إن Thread مدعوم من Instagram، ولهذا السبب يستخدم المستخدمون حسابًا واحدًا فقط. ولايزال التطبيق في مراحله الاولى، لذا من المتوقع ان نرى المزيد من التحسينات بمرور الوقت.

المصدر

اعلان





