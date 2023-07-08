تكنولوجيا: رصد هاتف Huawei Nova Y62 Plus على منصة شهادة GCF

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رصد هاتف Nova Y62 Plus القادم من شركة هواوي الصينية على موقع شهادة GCF. وكشفت هذه القائمة أن الجهاز سيحمل رقم الطراز EVE-LX9.

ولسوء الحظ، لم تكشف قاعدة البيانات عن أي تفاصيل دقيقة بخصوص هذا الهاتف الذكي. على الرغم من وجود احتمالية أن يكون الهاتف نسخة معدلة من هاتف مجموعة Nova الحالي.

ووفقًا لتقرير جديد، يمكن أن يكون هذا الجهاز نسخة معاد تسميتها من Nova Y61، ويتميز هذا الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

يأتي الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة مقترن بسعة تصل إلى 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. ومن الداخل، يتم تشغيل Y61 بواسطة بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا امامية بدقة 5 ميجابكسل، بينما يتميز الجزء الخلفي بكاميرا مزدوجة تضم مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابكسل.

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