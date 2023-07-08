شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أبرز مشاهير العالم على Threads بعد تحقيقه 70 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية Threads المنافس الجديد لتويتر، حيث وصلت إلى 70 مليون مستخدم وشهدت توافد أسماء المشاهير الكبار على المنصة، حيث قال الخبراء، أن الزيادة الكبيرة في الشعبية تبرز كيف يشكل Threads "تهديدًا خطيرًا" لشبكة إيلون ماسك لاجتماعية، والتي كانت في حالة اضطراب منذ توليه الأمور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهر على المنصة مشاهير بما في ذلك كريس جينر وآشلي جراهام وباريس هيلتون وكيم كارداشيان وأوبرا وكايلي جينر، إلى جانب الدالاي لاما وأرنولد شوارزنيجر.

يقول المحللون إن النمو المزدهر في Threads ساعده حقيقة أن التطبيق مرتبط بـ Instagram، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم شهريًا.

يسلط الوصول إلى 70 مليون مستخدم ،بعد أقل من يومين من الإطلاق، الضوء على مدى جدية المواضيع التي يمكن أن تعطل موقع تويتر، الذي كان لديه حوالي 372 مليون مستخدم في أبريل.

وانخفض بين مارس 2022 ومارس 2023، المستخدمون النشطون شهريًا لتويتر بنسبة 15 %على نظام التشغيل iOS و 14% على Android في الولايات المتحدة.

جاء الانخفاض في أعقاب عملية اتخاذ القرار الفوضوية والتغييرات السريعة في تويتر في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على التطبيق.

حقق العديد من المشاهير عدد كبير من المتابعين على Threads بالفعل، حيث تضم كيم كارداشيان 2.9 مليون متابع، ومارك زوكربيرج 2.1 مليون.

وبحسب ما ورد تم تقديم إطلاق Threads للاستفادة من سلسلة من القرارات الفوضوية التي أدت إلى نفور كل من المستخدمين والمعلنين على تويتر.

ويتضمن ذلك أحدث خطوات ماسك للحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميًا.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عائدات إعلانات تويتر في الولايات المتحدة في فترة الأسابيع الخمسة من بداية أبريل 2023 إلى الأسبوع الأول من مايو بلغت حوالي 88 مليون دولار، بانخفاض 59% عن العام السابق.

مع تعثر تويتر مالياً، اقترح المحللون أن يربح Threads ما يصل إلى 6 مليارات دولار في السنة.

كتب جاستن باترسون، محلل أبحاث الأسهم في KeyBanc Capital Markets، في مذكرة بحثية أن الإعلانات على Threads يمكن أن تضيف ما يصل إلى 5% إلى إجمالي إيرادات ميتا.