تكنولوجيا: إطلاق الجهاز اللوحي Oppo Pad 2 قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر جهاز Oppo Pad 2 على العديد من مواقع الشهادات مؤخرًا. فقد تم رصده على منصة IMDA منذ يومين، والآن، تم اعتماد الجهاز من قبل هيئة TDRA الإماراتية.

في حين أن القائمة لا تكشف عن أي شيء مثير للاهتمام بصرف النظر عن رقم الطراز (OPD2202)، إلا أنها تلمح إلى إطلاق قريب. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي من Oppo حتى الآن.

يضم Oppo Pad 2 معالج MediaTek Dimensity 9000 القوي من الداخل. ومن الامام، يضم الجهاز شاشة IPS LCD بحجم 11.61 بوصة مع نسبة ابعاد 7:5 ودعم Dolby Vision. كما تتميز الشاشة أيضًا بدقة 2800 × 2000 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، وألوان 10 بت. هناك ايضًا كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل من الامام.

يحتوي الجهاز اللوحي على ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1. ويعمل الجهاز بواجهة ColorOS Pad 13، استنادًا إلى نظام Android 13. علاوةً على ذلك، يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 9510 مللي أمبير والتي تدعم شحن 67 واط SuperVOOC.

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