تكنولوجيا: الاعلان عن جهاز Beelink SER6 MAX Gaming mini-PC معالج مع AMD Ryzen 7 7735HS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Beelink عن نموذج جديد للحاسب المصغر للألعاب المدعوم بمعالج AMD Ryzen 7. ويأتي Beelink SER6 MAX مجهز بمعالج AMD Ryzen 7 7735HS الذي تم ضبطه حتى 65 واط TDP.

تقول Beelink إن الطراز الجديد قد سجل 65 واط ومن المحتمل أن يكون به مساحة أكبر في معالج Radeon 680M iGPU. وينضم Beelink SER6 MAX إلى مجموعة موسعة من الاجهزة ضمن سلسلة SER6. تشمل الطرز السابقة SER6 و SER6 Pro و SER6 Pro Plus. ولا تزال هذه الطرز السابقة نشطة، حيث تم إصدارها بعد بضعة أشهر.

يعتبر SER6 Max نسخة محدثة من SER6 Pro Plus. ويحتوي Ryzen 7 APU على 8 نوى لوحدة المعالجة المركزية وRadeon 680M RDNA 2-based iGPU مع 12 وحدة حسابية.

تدعي Beelink أنها عززت AMD Ryzen 7 APU إلى 65W TDP، وهذا تقريبًا ضعف 35W TDP AMD القياسية لـRyzen 7 7735HS. هذا يعني أن المعالج يعمل على نفس TDP مثل معالجات سطح المكتب القياسية.

يأتي SER6 Max أيضًا بهندسة تبريد صلبة لتحقيق أقصى أداء. وهو يحتوي على غرفة بخار مضافة للحد من إمكانية الاختناق الحراري. يحتوي SER6 Max على مجموعة مناسبة من المنافذ بما في ذلك DP و HDMI و USB-C. كما انه يوفر اثنان من منافذ USB-C بسرعة بيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ويوجد حجرة محرك مقاس 2.5 بوصة لتوسيع التخزين في جهاز الحاسب المصغر.

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