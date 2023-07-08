شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاتب سيرة إيلون ماسك يكشف عن تاريخ علاقته الإدمانية بـ تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف والتر إيزاكسون، كاتب سيرة إيلون ماسك، عن علاقة الملياردير الإدمانية بمنصة تويتر قبل حتى الاستحواذ عليها، قائلاً إن بعض أصدقاء ماسك اتخذوا إجراءات صارمة لمحاولة منعه من التغريد في وقت متأخر من الليل، حتى أن عضو مجلس إدارة Tesla والمقرب من ماسك، أنطونيو جراسياس، أخذ هاتف ماسك بعيدًا لمنعه من التغريد في وقت متأخر من الليل.

ووفقا لما ذكره business insider، كتب إيزاكسون، "في وقت من الأوقات عندما كان إيلون يطلق التغريدات دون تصفيتها على الأقل، كانوا في رحلة وأخذ أنطونيو جهاز iPhone الخاص به وأغلقه في خزنة الفندق مع قيام أنطونيو بوضع الشفرة حتى لا يتمكن إيلون من التغريد مرة أخرى".

قال إيزاكسون إن ماسك طلب لاحقًا من أمن الفندق فتح الخزنة في حوالي الساعة 3 صباحًا حتى يتمكن من البدء في التغريد مرة أخرى.

وأضاف كاتب السيرة الذاتية أن ماسك "يكاد يكون مدمنًا على الدراما التي تأتي مع تويتر" ويرى امتلاك تويتر على أنه طريقة يمكن أن يكون بها "ملك الملعب".



قال إيزاكسون: "إنه شيء يحبه.. يحبه إلى درجة بالغة"، مضيفًا أن بعض أصدقائه، بما في ذلك شقيقه كيمبال ماسك، حاولوا إقناعه بعدم شراء موقع تويتر، ولم يستجب.

واشتهر ماسك منذ فترة طويلة بحس الفكاهة الذي يتمتع بها في الأحداث وطبيعته الجدلية على موقع تويتر، وتراوحت تغريداته من الدعابة والنكات البسيطة عن الماريجوانا، إلى النظريات حول الحياة على كوكب المريخ وبدء الخلافات مع أمثال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل ومؤسس أمازون جيف بيزوس.