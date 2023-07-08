تكنولوجيا: الكشف عن تفاصيل جودة تصميم ومواصفات جهاز Lenovo Legion Y9000X 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Lenovo أن حاسبها المحمول القادم سوف يجلب بنية صلبة، فسيأتي Legion Y9000X 2023 بسطح ACD، وهو نوع من طلاء الشاشة المضاد للوهج والذي يستخدم تقنية AED الكهربائية البيضاء.

يأتي إطار الحاسب محفور بـ 11 سكينًا باستخدام الحاسب الآلي، مما يعطي مظهرًا متميزًا. وتتميز لوحة مفاتيح الجهاز بتصميم RGB أحادي المفتاح. وهذا يعني أنه يمكن إضاءة كل مفتاح على لوحة المفاتيح بلون مختلف.

كما أعلنت الشركة أنها ستكشف عن الحاسب المحمول الجديد Legion Y9000X 2023 في حدث Bilibili World 2023 القادم في 22 يوليو. ويبدو الحاسب المحمول مصور باللون الأبيض بتصميم أنيق ومجهز بمعالجات من الجيل الثالث عشر من سلسلة Core.

لا تزال التفاصيل الأخرى للجهاز القادم غير معروفة، لكن Lenovo ألمحت إلى أنه سيكون حاسب محمول قويًا للألعاب بجودة بناء ممتازة.

ولقد تم إصدار صورة تشويقية للحاسب المحمول Lenovo Savior Y9000X 2023، مما يمنحنا نظرة أولية على البنية الصلبة للجهاز والعديد من المنافذ والفتحات الكبيرة لتبديد الحرارة بشكل فعال.

وتُظهر الصورة الحاسب المحمول من الجانب، وتكشف عن تصميمه الزاوي ولونه الأبيض الأنيق. ويبدو ان الجهاز قادم أيضًا مع عدد من المنافذ، بما في ذلك USB-A و USB-C و HDMI وفتحة بطاقة SD. وتشير الفتحات الكبيرة الموجودة في الجزء السفلي من الحاسب المحمول إلى أنه سيكون قادرًا على التعامل حتى مع المهام الأكثر تطلبًا دون ارتفاع درجة الحرارة.

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