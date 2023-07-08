شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Threads يصدمون عند التخلى عن التطبيق بحذف حساب إنستجرام بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ تطبيق Threads على انتباه العالم حيث حصد عشرات الملايين من المستخدمين في أقل من يومين، لكن المستخدمين صُدموا عندما اكتشفوا أن حذف حساباتهم الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يأتي بتكلفة غير متوقعة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بينما يمكن إلغاء تنشيط ملف التعريف مؤقتًا على التطبيق، فإن حذفه نهائيًا يتطلب التضحية بـ Instagram أيضًا، مع تشابك كلا النظامين الأساسيين.

تشير إرشادات Instagram إلى أنه "يمكنك دائمًا حذف المنشورات الفردية"، أو تعيين ملف تعريف على أنه خاص أو مجرد حظر مستخدمين آخرين، بدلا من حذف الحساب الخاص بتطبيق Thread.

أثارت أخبار ذلك موجة من الشكاوى على تويتر، حتى أن أحد المستخدمين وصف Threads بأنها "فخ".

قال آخر: "لقد ألغيت تنشيط حساب Threads الخاص بي بالفعل ولكن اتضح أنه لا يمكنك حذف حساب سلاسل المحادثات الخاص بك دون حذف حساب Instagram الخاص بك أيضًا، لذا ربما لا تقوم بالتسجيل."

صرخ شخص آخر: "أتمنى لو كنت أعرف ذلك.. أعتقد أنني سأقوم بإلغاء التنشيط فقط إذا قررت أنني لا أريد بعد ذلك"، بينما أضاف آخر: "شكرًا على التحذير. لن أقوم أبدًا بإنشاء حساب Threads، إذن".

تأتي مخاوف المستخدمين بعد أقل من يومين من إطلاق Thread، تطبيق تدوين صغير جديد أنشأته شركة Meta التي يملكها مارك زوكربيرج.

كما أن منصة المحادثة النصية مرتبطة بـ Instagram، حيث يستطيع المستخدمون متابعة الحسابات التي يهتمون بها بالفعل على تطبيق مشاركة الصور.