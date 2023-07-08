شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Bluesky منافس تويتر يحصل على تمويل بقيمة 8 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Bluesky ، وهو منافس آخر لمنصة تويتر ، والذى يأتى بدعم من الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك جاك دورسي ، مؤخرًا تمويلًا إضافيًا، كما قدم أول خدمة مدفوعة، حيث أعلنت الشركة في منشور على مدونة أنها جمعت 8 ملايين دولار من الأموال الأولية خلال الصيف، وتقدم Bluesky أيضًا خدمة مدفوعة تتيح للمستخدمين الحصول على مجال مخصص كاسم مستخدم خاص بهم على النظام الأساسي.

وبحسب موقع TOI الهندي، تخطط شركة الشبكة الاجتماعية لاستخدام الأموال لتوسيع فريقها ، وإدارة العمليات وتكاليف البنية التحتية ، وتنمية بروتوكول AT الخاص بها الذي يدعم تطبيق Bluesky، حيث يعد بروتوكول AT هو بديل لـ ActivityPub ، الذي يدير Mastodon ، وهو منافس لامركزي آخر على Twitter ، وقريبًا تطبيق Meta Thread.

وأبرمت Bluesky شراكة مع Namecheap لتقديم خدمة مجال مدفوعة تتيح للمستخدمين مصادقة هويتهم، ويهدف فريق Bluesky إلى ضمان استدامة النظام الأساسي ، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعتمد على الإعلانات تعامل المستخدمين كمنتجات.

ونظرًا لأن Bluesky يعطي الأولوية للمستخدمين الذين يمتلكون بياناتهم ، فإنهم يستكشفون طرقًا بديلة لتحقيق الدخل، ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن Twitter قام بتمويل Bluesky في البداية ، إلا أنه أصبح مستقلاً منذ ذلك الحين بعد مشاركة Elon Musk.

ويمكن للمستخدمين البحث عن اسم المجال والدفع مقابل ذلك داخل واجهة Bluesky، سيوفر هذا الوقت مقارنة بالعملية الحالية للمرور عبر مسجل مجال منفصل، ومن خلال الخدمة المتكاملة ، يمكن للمستخدمين إدارة إعدادات المجال والتكوينات داخل Bluesky بسهولة.

ويمكنهم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المجالات الخاصة بهم إلى عنوان يفضلونه ويمكنهم إعادة توجيه المجال الخاص بهم إلى ملف تعريف Bluesky الخاص بهم أو عنوان URL محدد. إذا اختاروا مغادرة النظام الأساسي أو التبديل إلى مسجل مختلف ، فيمكنهم بسهولة نقل نطاقهم بعيدًا.

وسمح Bluesky سابقًا للمستخدمين باختيار مجال مخصص كاسم مستخدم خاص بهم، أكثر من 13000 من أصل 100000 مستخدم استفادوا من هذه الميزة.