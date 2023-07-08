شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يتيح تقويما يسمح بتحديد أوقات تواجدك فى المكتب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تقويم Google الجديد تعيين موقع عملك لأيام معينة من الأسبوع ، ويمكنك الآن تحديد الأوقات التي ستعمل فيها من المنزل أو في المكتب، ومن المفترض أن يسهل التحديث الجديد على زملائك معرفة المكان الذي ستكون فيه إذا قمت بالتبديل بين المواقع خلال اليوم وفقا لتقرير theverge .

بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الميزة، يمكنك تعيين موقع العمل الخاص بك عن طريق تحديد إنشاء من صفحة التقويم الرئيسية والضغط فوق مواقع العمل . من هناك، يمكنك تحديد تاريخ وتحديد مكان وجودك خلال أطر زمنية مختلفة.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين موقع عملك على "المنزل" من الساعة 9 صباحًا إلى 12 مساءً وإلى "المكتب" من 1 مساءً إلى 5 مساءً.

كما أنه بهذه الطريقة، يمكن لزملائك العمل وفقًا لجدولك الزمني عند تنظيم اجتماعات شخصية هامة، وتم طرح الميزة الآن لمن يرغب فى مشاركتها .