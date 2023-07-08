شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه.. محفظة جوجل تسمح بمشاركة تذاكر السفر مع أشخاص آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واكتشف 9to5Google أن عملاق البحث ذكر "إضافة طريقة لمشاركة الأشياء الثمينة الخاصة بك في محفظة Google" في قائمة تحديث نظام Google Play لميزات أجهزة Android لشهر يوليو، و لقد اختفى هذا الإدخال الغامض إلى حد ما من قائمة التحديث ، لكن صفحة دعم محفظة Google يمكن أن توفر بعض المعلومات الإضافية.

ويشير إدخال جديد في الجزء السفلي من صفحة الدعم الآن إلى أنه يمكن للمستخدمين مشاركة "بعض التصاريح" من محفظتهم الخاصة مع مستخدمي محفظة Google الآخرين.

و أكد المتحدث باسم Google Leismer Schulten أيضًا لموقع The Verge قائلاً: "إننا نعمل على ميزة تتيح لمستخدمي Wallet مشاركة تصاريح محددة" . تم تقديم تذاكر الأحداث وبطاقات الصعود كأمثلة ، على الرغم من أن الأمر متروك للشركات التي تصدر تصاريح عبر محفظة Google لتمكين الميزة.

كما سيتم طرح تحديثات نظام Google Play الجديدة طوال شهر يوليو، و لم يتم الإعلان عن أى خدمات محددة تدعم الميزة حتى الآن ، ولكن ستتمكن من تحديد التصاريح التي يمكن مشاركتها بواسطة رمز "المشاركة" من Google الذى سيظهر فوقها.

ومع ذلك ، تحذر صفحة الدعم من أنه لا يمكنك إلغاء إرسال أي شيء بمجرد مشاركة هذا الرابط ، ويمكن للمستلم بعد ذلك إعادة توجيه هذا التمرير إلى أي شخص يحبه.

وأضافت Google مجموعة من الميزات الأخرى إلى تطبيق Wallet الخاص بها في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك دعم معرف الحالة وتراخيص القيادة في ولاية ماريلاند والقدرة على تحميل التصاريح من خلال التقاط صورة لها ، ويمكن أن تجعل هذه الإضافة الأخيرة إلى مربع أدوات محفظة Google الحياة أسهل قليلاً بالنسبة لأولئك الذين يتعثرون في تنظيم ترتيبات الترفيه والسفر للأصدقاء والعائلة، و تأخرت Google قليلاً في الحفلة ودعمت Apple Wallet مشاركة المرور لسنوات.