شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر خدمة إجراء مكالمات الصوت والفيديو للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر موقع تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو" عبر الرسائل المباشرة، والتى ستوفر مزايا جديدة لمستخدمى التطبيق، تسهّل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وستتيح الواجهة الجديدة، التى لا تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، من خلال النقر على أيقونة الاتصال فى صفحة الرسائل المباشرة الخاص بالمستخدم.

وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه تويتر تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتيليغرام وغيرها.

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التى أحدثها إيلون ماسك، مالك الموقع، مؤخرا على الموقع. لكن فى الوقت نفسه، يختبر تويتر أيضا وضع قيود جديدة على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة، مما قد يحصر استخدام هذه الخدمة على فئة محدودة من مشتركى تويتر الأزرق Twitter Blue الذين يدفعون اشتراكات لتلك الخدمة.

وكان قد أعلن ماسك فى 10 مايو الماضي، عن تحديث شامل لرسائل تويتر يضيف العديد من المميزات التى تجعلها منافسا لتطبيقات التراسل الفورى الأخرى، بما فى ذلك الرد على الرسائل والتفاعل معها بمختلف الإيموجى أو الرموز التعبيرية، بالإضافة لمميزات يدعى ماسك أنها توفر تشفيرا تاما لا يسمح لأى شخص بالإطلاع على الرسائل، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التى تتيح التواصل صوتيا ومرئيا بين مستخدمى تويتر، اعتمادا على حساب تويتر دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف.