مراهقه عربية تتحدي اشهر الراقصات بعد قيامها بوصله رقص شرقي كشفت المحظور ومتابع: كسحت سما المصري وفيفي

فنون - كتب أمير التهامي - نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات فيديو مسرب وممنوع من العرض لفتاه مراهقه تقوم بتصوير نفسها داخل غرفه النوم وهي ترتدي الملابس الداخليه فقط

تقوم بنشر هذه الصور والفيديوهات عبره منصات التواصل الاجتماعي وذلك من اجل تحقيق هذه الصور والفيديوهات على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين من اجل البحث عن الشهره والحصول على كميه كبيره من المال تصدر هذا الفيديو بعد نشره بساعات تويتر واثار ضجه وجد الكبير داخل الوطن العربي وخارجه بسبب الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض

جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول نالت هذه المراهقه انتقاد واسع من الجمهور المتابعين عبر صفحتها الرسميه بعد قيامها بنشر هذا الفيديو الممنوع من العرض والغير مناسب للجميع.