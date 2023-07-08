تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد إرتفاع مستوى تسعير هاتف iPhone 15 Pro Max المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب سلسلة iPhone 15 الكثير من الأضواء في ترقب لكشف النقاب عن هذه الإصدارات، وتؤكد أحدث التفاصيل التي نشرت اليوم على أن iPhone 15 Pro Max يأتي بمستوى تسعير أعلى من إصدار العام الماضي.

أوضح المحلل “Jeff Pu” في تقرير نشر اليوم تفاصيل جديدة حول أسعار إصدارات Pro من السلسلة القادمة، ويؤكد التقرير على أن سعر النموذج الرئيسي لهاتف 15 Pro Max سيأتي بمستوى أعلى من iPhone 14 Pro Max الذي انطلق للأسواق بسعر يبدأ من 1099 دولار.

من جانب أخر لم يوضح التقرير بتفاصيل دقيقة السبب الرئيسي الذي سيؤدي إلى إرتفاع سعر هاتف iPhone 15 Pro Max، إلا أن مصدر صناعي أشار إلى أن هذا الإصدار بشكل خاص يتضمن بعض الترقيات والمميزات الحصرية التي ستؤدي إلى إرتفاع سعر الهاتف.

ومن بين المميزات الحصرية المتوقعة في هذا الإصدار عدسات periscope، التي تقدم للمرة الأولى في هاتف 15 Pro Max بهدف تعزيز ميزة التكبير إلى أكثر من 3 مرات وهو مستوى التكبير المميز لهاتف iPhone 14 Pro Max.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Pro Max القادم يدعم التكبير البصري حتى 5 أو 6 مرات، لدعم المستخدم في الحصول على لقطات بجودة أعلى وتفاصيل أكثر دقة.

من جانب أخر أشير في تقارير أخرى إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي بتصميم مميز بسمك أكبر، مما يؤكد خطط ابل لإضافة عدسات بيرسكوب، حيث تتطلب تكوينات العدسات مساحة إضافية في الهاتف.

أيضاً يؤكد المحلل “Jeff Pu” على أن ابل تستعد لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف iPhone 15 في شهر أغسطس، وهو موعد يتوافق مع جدول ابل الزمني، كما تشير توقعات المحلل Pu إلى أن ابل ستبدأ بإنتاج 84 ميلون وحدة من هواتف iPhone 15 في المرحلة الأولى للإنتاج خلال النصف الثاني من 2023.

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