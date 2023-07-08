شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام شركة نيانتيك مطورة لعبة Pokémon Go "بالتحيز الجنسي المنهجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت موظفة سابقة في شركة Niantic دعوى قضائية ضد شركة AR للألعاب أمس الجمعة، زاعمة أنها تقلل من قيمة عمل الموظفات والنساء ذوات البشرة الملونة، وحرمت الموظفات وذوات البشرة الملونة من المساواة في الأجور، وتتهم الدعوى القضائية، التي تسعى للحصول على وضع الدعوى الجماعية، نيانتيك بإنشاء "نادي للأولاد"، وتم تسريح الموظف كجزء من تخفيضات الوظائف الأسبوع الماضي في الشركة، ما أثر على حوالي 230 موظفًا.

وقالت الشكوى إن الموظفة ، المجهولة جين دو، والتي وصفت في الشكوى بأنها امرأة آسيوية ، بدأت العمل في نيانتيك في فبراير 2020 براتب قدره 70 ألف دولار، وفي وقت لاحق من ذلك العام ، تمت ترقيتها وحصلت على زيادة إلى حوالي 84000 دولار، ولكن في عام 2021 "تقريبًا"، علمت أن نيانتيك كانت تدفع لزميلها من الذكور أموالًا أكثر على الرغم من أنها كانت تحمل مسمى وظيفي أعلى ومسؤوليات أكثر مما فعل.

وفي عام 2022، زُعم أنه حصل على 127000 دولار سنويًا ، لكنها كانت تتقاضى 105000 دولار سنويًا على الرغم من كونها أعلى مستوى وظيفيًا، وفي ربيع عام 2023 أو حوله ، تلقت زيادة تصل إلى 115000 دولار سنويًا ، ولا تزال أقل من زميلها الذكر.

وفي نفس الوقت تقريبًا، رأى الموظف أيضًا أن Niantic نشرت نطاق الأجور لمسمى وظيفتها ومستواها - اعتبارًا من عام 2023 ، يتعين على أرباب العمل في كاليفورنيا الذين لديهم أكثر من 15 موظفًا مشاركة نطاقات الرواتب في قوائم الوظائف بسبب قانون شفافية الأجور - ورأوا أنها كانت تتقاضى أكثر من 10000 دولار أقل من الحد الأدنى من هذا النطاق.

وناقشت الموظفة مخاوفها مع الموظفات الأخريات ، وتمت مناقشة التحيز الجنسي والمساواة في الأجر في مجموعة موارد الموظفات في الشركة، Wolfpack، ولكن عندما نقلت الموظفة مخاوفها إلى مدير المساواة والتضمين في شركة Niantic وشريكها الرئيسي، "أوضحوا" أنهم ورجال الإدارة العليا في Niantic كانوا معاديين لشكاواها أو أعربوا عن مخاوفهم بشأن التحيز الجنسي أو التحيز الجنسي في مكان العمل ، "كما جاء في الشكوى.

وكما زُعم أن المديرين التنفيذيين في الاجتماع قالوا إن تقييمات وظيفتها تأثرت بمناقشتها لقضايا مكان العمل مع زملائها وقالوا إنها حصلت على أجر أقل من النطاق لأنها أثارت مخاوف مع زملائها، وووفقًا للشكوى ، فإن الموظفة "ألغيت اشتراكها على الفور" من مجموعة Wolfpack "خوفًا من أن ارتباطها بشركة Wolfpack سيضر بموظفي Wolfpack أو بها".

وهذا العام ، وجدت وولفباك في دراسة استقصائية للموظفين أن "العديد من الموظفات ينظرن إلى نيانتيك على أنها ثقافة عمل متحيزة ضد المرأة وتضر بالموظفات" وأن غالبية المستجيبين "عبروا عن مخاوفهم بشأن المساواة في الأجور في نيانتيك" ، كما جاء في الشكوى.

وعندما تمت مشاركة نتائج الاستطلاع مع الإدارة العليا ، "طلب مايك كويجلي ، رئيس التسويق في Niantic ، من Wolfpack إزالة الإشارات إلى Boys Club والتعليقات المماثلة حول التحيز الجنسي في مكان العمل من العرض التقديمي إلى أعضاء Wolfpack حول نتائج الاستطلاع." تم إخبار المجموعة أيضًا أنه لا يمكنهم مسح الموظفين دون موافقة الإدارة العليا.