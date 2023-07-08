بعد طرح ثريدز.. تويتر يُجهز ميزة جديدة تقلب الموازين

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد موقع تويتر، لطرح خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو" عبر الرسائل المباشرة، والتى ستوفر مزايا جديدة لمستخدمى التطبيق، تسهّل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وستتيح الواجهة الجديدة، التى لا تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، من خلال النقر على أيقونة الاتصال فى صفحة الرسائل المباشرة الخاص بالمستخدم.

من ناحية أحرى، تعتزم شركة تويتر التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مقاضاة شركة ميتا التي أطلقت تطبيقها الجديد ثريدز، بحسب وكالة رويترز.

ويبدو أن تويتر ستعتمد في دعواها على اتهام ميتا، التي يملكها مارك زوكربيرج، بسرقة فكرة تطبيق ثريدز، مع وجود عدة أوجه للشبه بين ثريدز وتويتر.

وأصدرت "ميتا" تطبيق "ثريدز" الجديد، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية قد تنافس "تويتر"، ليصبح متاحا للمستخدمين في أكثر من 100 دولة.

التطبيق، الذي تم إصداره مساء الأربعاء، قبل يوم واحد من إطلاقه المقرر، يتيح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على "إنستغرام". وبالتالي عند إطلاقه في جميع أنحاء العالم، يمكن لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا فتح حساباتهم مباشرة على "ثريدز".

وكتب الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، في المنصة الجديدة، مساء الأربعاء، أن "التطبيق شهد 2 مليون مشترك في أول ساعتين". ليضيف لاحقا أن العدد ارتفع إلى 10 ملايين مشترك في 7 ساعات.

يسمح التطبيق لكتابة المشترك منشور يقتصر على 500 حرف، مع إمكانية إضافة صور ومقاطع فيديو.

يمكن للمشاهدين التفاعل عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، بما في ذلك اقتباس مقطع من المنشور وأيضا يمكن مشاركة المنشور عبر "الستوري" في "إنستغرام".

في حين أن معظم الميزات هي شبيهة لتلك الموجودة في منصة "تويتر"، فإن التصميم الخاص به يشبه "إنستغرام"، خاصة فيما يتعلق بالأزرار مثل القلب والتعليق والمشاركة.

بمجرد تسجيل الدخول، يتم إخبار المستخدمين الجدد الذين لديهم حسابات "إنستغرام" أن حساباتهم يجب أن تحتفظ بنفس أسماء المستخدمين، ولكن يمكنهم إنشاء سيرة ذاتية مختلفة والارتباط بملفاتهم الشخصية.

وبحال كان الشخص "معتمدا" على "إنستغرام" فأيضا سيكون "معتمدا" على التطبيق الجديد. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي يتابعونها بالفعل على "إنستغرام".

سيتم أيضًا حظر الحسابات التي حظرها المستخدمون بالفعل على "إنستغرام" تلقائيًا. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تقييد التفاعلات اختيار ما إذا كانوا سيسمحون بالردود من قبل الجميع، أو الحسابات التي يتابعونها أو يذكرونها في منشوراتهم.

سيتم فرض إرشادات وقوانين "إنستغرام" على "ثريدز"، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات بعضهم البعض.

بحسب متجر التطبيقات الحاصة بـ"آبل"، فإن "ثريدز" هو "تطبيق المحادثة المستند إلى "إنستغرام"، حيث يمكن للمستخدمين "قول المزيد".

"ثريدز" هو المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات اليومية وحتى الموضوعات التي ستحصل غدًا".

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