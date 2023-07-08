تكنولوجيا: Nissan تستعد لإطلاق اثنان من السيارات الكهربائية في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة Nissan التنافس في سوق السيارات الكهربائية في عام 2026، حيث تخطط الشركة لإطلاق اثنان من السيارات الكهربائية.

تعد شركة Nissan من العلامات التجارية المميزة بتاريخ طويل في سوق السيارات، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الخطوات الأولى في التنافس في سوق السيارات الكهربائية خلال بضعة سنوات.

ويؤكد التقرير الجديد على أن Nissan تخطط لترسيخ مكانة الشركة في الأسواق التي إستمرت على مدار 8 عقود وذلك من خلال التنافس بإصدارات الشركة الخاصة من السيارات الكهربائية.

ولقد بدأت Nissan الإستعداد للتنافس في سوق السيارات الكهربائية بإستثمار بقيمة 500 مليون دولار في منشأة الشركة الصناعية في ولاية ميسيسيبي، والذي يطور للتوافق مع إنتاج السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تبدأ نيسان في إنتاج السيارات الكهربائية في هذه المنشأة الصناعية في 2025، على أن يتم إنتاج عدد من السيارات الكهربائية في هذا المصنع بعلامة Nissan وأيضاً بعلامة Infiniti التجارية.

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