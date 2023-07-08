تكنولوجيا: Oppo تطلق سلسلة هواتف Oppo Reno10 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno10 للأسواق العالمية بدءاً من سوق ماليزيا، على أن تتوفر الهواتف ببعض التغييرات في المواصفات مقارنة بإصدارات السوق الصيني.

تتضمن سلسلة Oppo Reno10 ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي مع هاتف Oppo Reno10 Pro وأيضاً هاتف Oppo Reno10 Pro Plus.

ويأتي هاتف Reno10 Pro Plus بنفس المواصفات المميزة للإصدار الخاص بالسوق الصيني، حيث يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.74 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات periscope telephoto وميزة التثبيت البصري.

أيضاً يتميز المستشعر الثالث في Reno10 Pro Plus بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما تتوفر الهواتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1، وتتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

من جانب أخر تختلف الإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية من هواتف Reno10 وReno10 Pro عن الإصدارات التي انطلقت في السوق الصيني، حيث يضم Reno10 في الأسواق العالمية رقاقة Dimensity 7050، بينما يأتي Reno10 Pro برقاقة Snapdragon 778G.

بينما تقدم هواتف Reno10 وReno10 Pro في الأسواق العالمية بنفس الأبعاد المميزة للهواتف في السوق الصيني، حيث تتميز الهواتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FullHD+.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة في هذه الإصدارات بعمق ألوان 10 بت، وسطوع 800 nit في ضوء النهار، أو سطوع يصل إلى 950 nit مع محتوى HDR10 و HDR10 +، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وينطلق Reno10 في سوق ماليزيا بقدرة بطارية 5000 mAh، بينما يضم Reno10 Pro بطارية بقدرة 4600 mAh، ويدعم إصدار Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

ولا تختلف إعدادات الكاميرة في الهاتفين عن الإصدارات الخاصة بالسوق الصيني، حيث يضم الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتتميز الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية، على أن يضم Reno10 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي Reno10 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم التثبيت البصري، ومستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

وينطلق الهاتفين في سوق ماليزيا والأسواق العالمية بواجهة ColorOS 13.1 وسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي، بينما يتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما يتوفر Oppo Reno10 بألوان الرمادي الفضي والأزرق، بينما ينطلق هاتفي Reno10 Pro و Reno10 Pro Plus بألوان البنفسجي اللامع والرمادي الفضي.

الأسعار

يتوفر Oppo Reno10 بسعر 385 دولار

يتوفر Oppo Reno10 Pro بسعر 470 دولار

يتوفر Oppo Reno10 Pro Plus بسعر 750 دولار.

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