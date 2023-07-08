تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تؤكد دعم Galaxy S23 FE برقاقة Exynos 2200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy S23 FE المرتقب من سامسونج في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً، والتي أكدت على دعم الهاتف برقاقة معالج Exynos 2200.

تستمر شركة سامسونج في دعم هواتف Galaxy FE بمعالجات الشركة الخاصة من سلسلة Exynos، وهو ما تؤكد عليه أحدث التسريبات التي جاءت من Geekbench.

ولقد كشفت التسريبات الجديدة عن أن هاتف Galaxy S23 FE يأتي برقاقة معالج Exynos 2200، حيث رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-S711B.

كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وينطلق بنظام تشغيل Android 13 مثبت مسبقاً.

ولقد قدمت سامسونج رقاقة Exynos 2200 للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy S22، بينما انطلقت سلسلة Galaxy S23 برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 فقط هذا العام.

أيضاً أكدت بعض التسريبات على أن هاتف S23 FE ينطلق برقاقة Exynos 2200 في الأسواق العالمية، على عكس إصدار الشركة السابق S21 FE الذي انطلق في يناير من عام 2022 باثنان من النماذج، حيث يدعم النموذج الأول رقاقة Snapdragon 888، ويأتي النموذج الثاني برقاقة Exynos 2100.

يذكر أن سامسونج قد تخطت إطلاق هاتف S22 FE لتنتقل مباشرة هذا العام إلى إطلاق هاتف Galaxy S23 FE، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار خلال الربع الثالث من هذا العام.

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