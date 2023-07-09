شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية أوريون تحصل على درعها الحرارى لمهمة القمر Artemis 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرز ناسا تقدمًا في استعداداتها لمهمة Artemis 2 والتى سترسل رواد فضاء في مهمة حول القمر.

قام الفنيون في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا بربط الدرع الحراري بمركبة Artemis 2 Orion الفضائية، وفقا لتقرير space.

من المقرر إطلاق Orion وطاقمها المكون من أربعة أفراد على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لوكالة ناسا على Artemis 2 في أواخر عام 2024، وستنقلهم المهمة إلى الفضاء السحيق حول القمر ، بعيدًا عن أي إنسان آخر.

وفى نوفمبر 2022 ، تم إطلاق كبسولة أوريون غير المأهولة في Artemis 1 ، وهي رحلة مدتها 25 يومًا إلى مدار حول القمر والعودة.

وسيستخدم Artemis 2 ملف تعريف مسار العودة الحرة ، والذي يتجاهل حرق الحقن المداري على القمر ويضع المركبة الفضائية على مسار العودة إلى الأرض. لذلك ، سوف يطير طاقم Artemis 2 حول القمر دون الدخول فعليًا في مداره

بمجرد أن يكمل Orion ممرته إلى القمر ، سيكون طاقم Artemis 2 في مسار العودة إلى رخامنا الأزرق الكبير ، مع عدم وجود أي شيء سوى الغلاف الجوي للأرض بينهم وبين الهبوط البطيء بالمظلات من هبوط آمن للمحيط، ولحماية المركبة الفضائية وطاقم روادها أثناء قيام Orion بخرق الغلاف الخارجي الغازي للأرض ، يبلغ قطر درعها الحراري 16.5 قدمًا (5 أمتار) ، ويغطي الجزء السفلي من المركبة بالكامل.

وعند عودته من القمر ، سيضرب أوريون الغلاف الجوي متحركًا أكثر من 25000 ميل في الساعة (40230 كم / ساعة)، وستصل درجات الحرارة على السطح الخارجي للكبسولة إلى 5000 درجة فهرنهايت (2760 درجة مئوية)، وسوف يمتص درع Orion الحراري غالبية هذه الطاقة ، مما يمكّن المقصورة الداخلية من البقاء في درجات حرارة مريحة أثناء عودة رواد الفضاء إلى الأرض.