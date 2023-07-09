شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Shazam يمكنه الآن تحديد الأغانى من يوتيوب وإنستجرام.. إليك طريقة عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Shazam على تحديث جديد آخر يجعل من السهل على المستخدمين البحث عن أغنية يستمعون إليها أو الإشارة إليها في تطبيقات أخرى، حيث قامت Apple بتحديث تطبيق Shazam بدعم تطبيقات الطرف الثالث الأخرى مثل يوتيوب وإنستجرام وTikTok.

ووفقًا لملاحظات الإصدار الرسمية، يمكن لمستخدمي Shazam الآن استخدام التطبيق لتحديد الأغاني التي يتم تشغيلها على يوتيوب وإنستجرام وTikTok، يمكن للمستخدمين الآن ببساطة فتح تطبيق Shazam، والنقر على الزر الأزرق والعودة إلى التطبيق الذي كانت تعمل فيه الموسيقى.

ومع الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين القيام بأكثر من مجرد العثور على الأغاني من بعض الأغاني أو أغنية عشوائية من فيديو يوتيوب. يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار وضع علامة على أغنية تضيفها تلقائيًا إلى قائمة تشغيل Shazam الخاصة بهم، كما يحتفظ بسجل لجميع الأغاني التي تم وضع علامات عليها.

وتلقت Shazam العديد من الميزات الجديدة منذ أن استحوذت عليها Apple. تلقى التطبيق تكامل Control Center على iOS للوصول بشكل أسرع والقدرة على العثور على الأغاني بسهولة، وبصرف النظر عن ذلك ، أضافت Apple أيضًا تكاملًا سريعًا للإعدادات على Android أيضًا، حيث أن التطبيق متاح على كل من Android و iOS ويمكن تنزيله مجانًا.





كيفية استخدام Shazam لتحديد الأغاني التي يتم تشغيلها في تطبيقات أخرى على Android و iOS

- قم بتنزيل وتحديث Shazam باستخدام متجر التطبيقات - متجر Google Play على Android و Apple App Store على أجهزة iOS

- افتح التطبيق وقم بإعداده. إذا كان لديك التطبيق بالفعل ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- الآن ، انتقل إلى التطبيق الآخر وابدأ في تشغيل الموسيقى

- ارجع إلى Shazam ، واضغط على الزر الأزرق وانتقل إلى التطبيق الذي تم تشغيل الموسيقى فيه

- هذا كل شيء، سيكتشف تطبيق Shazam الأغنية تلقائيًا ويبلغك بذلك.