شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة قاضٍ كندى يعتبر الرموز التعبيرية بمثابة اتفاقية عقد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم قاضٍ كندي بأن رمز "الإبهام لأعلى" الشهير يمكن استخدامه كاتفاقية عقد، ويعد صالح تمامًا مثل التوقيع الفعلي، وأصدر القاضي المقيم في ساسكاتشوان الحكم على أساس أن المحاكم يجب أن تتكيف مع "الواقع الجديد" لكيفية تواصل الناس، كما ذكرت صحيفة الجارديان.

تضمنت القضية مشترًا للحبوب أرسل نصًا جماعيًا لجذب العملاء ومزارعًا يوافق على بيع 86 طنًا من الكتان مقابل 13 دولارًا للبوشل. أرسل المشتري رسالة نصية لاتفاقية عقد إلى المزارع وطلب من المزارع "تأكيد" استلام العقد، وأصدر رمزًا تعبيريًا عن الإبهام عند استلام المستند، لكنه تراجع عن الصفقة بعد ارتفاع أسعار الكتان.

رفع المشتري دعوى على المزارع، بحجة أن الإبهام يمثل أكثر من مجرد استلام العقد ويمثل اتفاقًا على شروط العقد، ووافق القاضي على الأمر، وأمر المزارع بسعال ما يقرب من 62000 دولار، مما تسبب على الأرجح في سلسلة من الرموز التعبيرية، وفقا لتقرير engadget.

قال المزارع ، كريس أشتر ، في إفادة خطية أنه "لم يكن لديه الوقت لمراجعة" العقد وأن الإبهام كان مجرد إقرار بالاستلام. اعتمد القاضي تيموثي كين على تعريف Dictionary.com للرموز التعبيرية الذي يشير إلى أن الصورة تُستخدم "للتعبير عن الموافقة أو الموافقة أو التشجيع في الاتصالات الرقمية ، لا سيما في الثقافات الغربية" ، وفي النهاية انحازت إلى مشترى الحبوب.

كتب القاضي كين: "تقر هذه المحكمة بسهولة بأن الرمز التعبيري