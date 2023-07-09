تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن اللون الأزرق المميز لهواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد اللون الأزرق المميز لإصدارات ابل هذا العام من هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

تختلف التوقعات حول إختيارات الألوان المقدمة من ابل هذا العام لسلسلة هواتف iPhone 15، إلا أن تسريبات سابقة من “Unknownz21” أكدت على أن اللون الأحمر لن يكون من بين الإختيارات المتاحة هذا العام.

ولقد كشف حساب “Unknownz21” على منصة تويتر مؤخراً عن عدد من الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف iPhone 15 Pro الذي يظهر باللون الأزرق، ولقد صممت الصور ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع MacRumors.

من جانب ظهر هذا الإختيار بالفعل في نماذج ابل من هواتف iPhone 15 Pro، إلا أن هذا الإختيار قد يقتصر في النهاية على النماذج فقط، أو قد يكون لإختبار طلاء PVD الذي يدعم مادة التايتنيوم الجديدة في إصدارات Pro.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن اللون الأزرق سيكون إختيار حصري على هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، على أن تتوفر هذه الإصدارات أيضاً بألوان الفضي، والأسود والرمادي، وأيضاً الرمادي تايتنيوم.

بينما تقدم ابل الإصدارات الرئيسية من هواتف iPhone 15 بألوان الأزرق الفاتح والأخضر إلى جانب اللون الوردي الفاتح.

يذكر أن ابل تخطط لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام، ومن المقرر أن تتوفر إصدارات Pro ببعض المميزات الحصرية، مثل تصميم من التايتنيوم، وشريحة A17، كما ينطلق إصدار Pro Max بكاميرة بيرسكوب، أيضاً تنتقل ابل إلى تبني معايير منافذ USB C في السلسلة كاملة، إلا أن إصدارات Pro تتميز بآداء أسرع في هذه المنافذ.

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