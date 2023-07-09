شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لميزة "استعادة الصور أو حذفها نهائيا" بـ iOS 17 Beta 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل الإصدار التجريبي الثالث من نظام التشغيل iOS 17 القادم، حيث يتضمن الإصدار التجريبي الثالث العديد من الميزات الجديدة ويجلب أيضًا تحسينات على الميزات الحالية أيضًا، وإحدى هذه الميزات هي رمز القائمة الجديدة في الجزء السفلي من الألبوم المحذوف مؤخرًا والذي يجمع وظيفتين في وظيفة واحدة.

- خيار قائمة جديد للصور المحذوفةبدلاً من إضافة زرين مخصصين لحذف الصور أو استعادتها من الألبوم المحذوف مؤخرًا ، أضافت أبل أيقونة قائمة ثلاثية النقاط جديدة في الجزء السفلي تُظهر خيار استرداد الصور أو حذفها.

حيث أنوظيفة القائمة الجديدة بسيطة - فهي تتيح للمستخدمين إما استعادة الصور أو حذفها بالكامل من الألبوم، وعندما يختار المستخدمون بعض الصور ، تعرض القائمة خيار حذف أو استعادة الصور المحددة. ولكن ، عندما لا يتم تحديد أي صور ، فإنه يعرض خيارات حذف الكل واسترداد الكل، و في حالة Live Photos ، هناك خيار جديد - حفظ كفيديو.

تغييرات iOS 17 Beta 3 الأخرىبالإضافة إلى رمز القائمة الجديدة ، يتضمن التحديث أيضًا العديد من الميزات الأخرى، هذه قائمة: - مظهر انسيابي جديد وموضوع ألوان جديد لصفحة الرفاهية العقليةأعلنت شركة أبل عن ميزة جديدة للصحة العقلية لأجهزة iOS 17 ، والتي سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام، و أجرت الشركة بعض التغييرات على قسم Mental Wellbeing في تطبيق Health ، بما في ذلك تصميم أكثر انسيابية ونظام ألوان جديد، يتطابق الزر الموجود على الصفحة الآن مع نظام الألوان ، وهناك ألوان جديدة للحالات المزاجية المختلفة.

يمكن للمستخدمين اختيار ما يشعرون به الآن باستخدام شريط التمرير - لطيف للغاية وغير سار للغاية وسيغير القسم اللون وفقًا لذلك.





- أرصدة الأغاني في أبل Musicتم تحديث أبل Music بزر جديد يتيح للمستخدمين عرض اعتمادات أغنية يتم تشغيلها أو البحث عنها أو في قائمة تشغيل. تشمل الاعتمادات جميع تفاصيل الأغنية ، مثل المؤدين والملحنين والطاقم ومعلومات الإنتاج، ويحتوي نفس القسم الآن على خيار مشاهدة الكلمات الكاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يُظهر أيضًا ما إذا كانت الأغنية متوفرة بجودة صوت بدون فقدان أو بجودة Dolby Atmos.