شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a وiPhone SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف أبل iPhone SE Plus 2020

للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:





Google Pixel 7a

الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.

المعالج: Tensor G2 (5 nm)

مساحات التخزين: 128GB

نظام التشغيل: Android 13.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh.





مواصفات iPhone SE Plus 2020شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

بصمة شاشة TouchID

شريحة معالج A13 Bionic

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.