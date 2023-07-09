شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 نصائح من لعبة "بابجى" تساعدك على الفوز بالمركز الأول.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت Battlegrounds Mobile India أو BGMI إلى الهند بعد وقت طويل، وقامت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) بإلغاء حظر اللعبة من متاجر التطبيقات على أساس تجريبي لمدة ثلاثة أشهر، لكن السلطات ستراقبها لضمان امتثالها لقواعد الهند.

وبغض النظر عن كل شيء ،فإذا كنت جديدًا في اللعبة ، فهناك بعض الأشياء والنصائح والحيل التي يجب أن تعرفها لزيادة فرصك في الحصول على عشاء الدجاج وهو ما يشير إلى المركز الأول، ولمساعدتك على تحقيق النصر ، فيما يلي 5 نصائح من شأنها تحسين طريقة لعبك وزيادة فرصك في الظهور كآخر ناجٍ.

- تحرك بحكمة

تعتمد الـ 30 دقيقة بأكملها من اللعبة على المكان الذي تهبط فيه في الخريطة وهذا هو أول قرار حاسم عليك اتخاذه، اختر مكانًا للهبوط بعيدًا عن مسار الرحلة لتجنب التعارضات الأولية، ابحث عن المناطق ذات الغنائم والغطاء الواسع ، مثل المجمعات أو المستوطنات الصغيرة.

وستساعدك هذه الإستراتيجية على تجهيز نفسك لخوض معركة أكبر والحصول أيضًا على معدات وإمدادات أفضل والمزيد.

- احصل على الموارد بذكاء

بمجرد أن تهبط ، فإن الشيء الكبير التالي هو جمع المسروقات، ولاحظ أنه ليس من المفترض أن تختار كل ما يوجد حولك لأن لديك مساحة تخزين محدودة اعتمادًا على مستوى حقيبة الظهر.

حدد أولويات ما هو مهم، فعلى سبيل المثال ، ابحث عن بندقية مألوفة لديك، لكن ، لا تتجاهل الأسلحة الأخرى في نفس الوقت، حاول الاحتفاظ بجرد متعدد الاستخدامات لمواقف مختلفة. لا تتغاضى عن المرفقات ، لأنها تحسن أداء السلاح بشكل كبير. ترقب أيضًا أدوات الشفاء والقنابل اليدوية والأدوات المساعدة.

-التواصل هو المفتاح

ربما يكون التواصل مع لاعبي الفريق هو أهم جانب في اللعبة. ناقش الإستراتيجية ، واتبع ذلك ، واستمع إلى ما يقوله الآخرون أو إذا كانوا بحاجة إلى أي شيء، إذا كان ذلك ممكنًا ، استخدم سماعة رأس لتحسين الاتصال.

- اتبع الصوت

BGMI هي لعبة يلعب فيها الصوت دورًا مهمًا، استخدم الإشارات الصوتية لصالحك ، مثل خطوات الأقدام وطلقات الرصاص وأصوات المركبات ، لجمع معلومات حول مواقع العدو. استثمر في زوج جيد من سماعات الرأس لتحديد هذه الأصوات بدقة. بالإضافة إلى ذلك ، حافظ على وعي دائم بالخريطة عن طريق التحقق المتكرر من الخريطة المصغرة. يساعد في تحديد المناطق الآمنة والأعداء القريبين وفرص المرافقة المحتملة.

- البقاء على قيد الحياة - تذكر طوال المباراة

اللعبة النهائية هي البقاء على قيد الحياة حتى النهاية. هذا كل شيء. لتحقيق ذلك ، عليك أن تلعب بذكاء، لا تشارك في كل وقت، حاول الاختباء أو البقاء بأمان قدر الإمكان ، خاصة مع الدوائر.

-الدوائر الصغيرة أكثر خطورة

مع مرور الوقت في اللعبة ، تصبح الدائرة أصغر. لكن الأمر يصبح أكثر خطورة. على سبيل المثال ، في الدقيقتين الأخيرتين من اللعبة ، قد يؤدي البقاء خارج الدائرة إلى قتلك في ثوانٍ.

هذه بعض النصائح والحيل العامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء لعب BGMI ولزيادة فرص الفوز باللعبة.