شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى ينبغى عليك تغيير بطارية هاتفك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عمر البطارية شيء يعتمد على حالة البطارية، فبطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف الذكية قابلة للتحلل ويتدهور أداؤها وصحتها مع تقدمهم في السن وخضوعهم لدورات شحن متعددة، ولتسهيل الأمور وفهم البطارية ، أضافت أبل ميزة Battery Health إلى iOS و iPadOS التي تتعقب حالة البطارية على أجهزة الأيفون و iPad.

وهذه ليست ميزة جديدة حيث تمت إضافتها مرة أخرى في iOS 11،3، حيث قامت أبل بعد ذلك بتحسينها مع نظام التشغيل iOS 13،1 حيث أضافت ميزة جديدة لإدارة الدوام والتي تدير تلقائيًا أقصى أداء لمنع عمليات الإغلاق غير المتوقعة.

ولقد أوضحنا ميزة Battery Health بالكامل التي تقدمها أجهزة الأيفون و iPad، يتضمن ذلك جميع الرسائل ونسبة البطارية بالإضافة إلى الإشارة التي تخبرك أن الوقت قد حان لاستبدال بطارية الهاتف.





ما هي صحة بطارية الأيفون؟يعد Battery Health & Charging قسمًا مخصصًا ضمن قائمة Settings → Battery، وكما يوحي الاسم ، يعتني هذا القسم ببطارية الجهاز والشحن جنبًا إلى جنب مع الأداء.

ويتضمن القسم بشكل أساسي ثلاثة خيارات - النسبة المئوية للبطارية وإمكانيات أداء الذروة وشحن البطارية المحسن.





نسبة البطاريةتظهر الحالة الحالية للبطارية، على سبيل المثال ، إذا كانت صحة بطارية الهاتف 100٪ ، فإن حالة البطارية من الدرجة الأولى وستوفر أفضل عمر ممكن للبطارية، إذا تم تدهوره إلى مستوى معين ، فقد يبدأ أداء بطارية الهاتف في التأثر،

تقول أبل إن البطاريات على أجهزة الأيفون صُممت لتحافظ على صحة 80٪ بعد 500 دورة.

وأيضًا ، مع انخفاض صحة البطارية ، ستقل أيضًا قدرتها على الحفاظ على ذروة الأداء، تتضمن شاشة Battery Health قسمًا لـ Peak Performance Capability حيث قد تظهر الرسائل التالية.





الأداء طبيعيتعني هذه الرسالة أن حالة البطارية في الوقت الحالي يمكن أن تدعم أداء الذروة العادي ولا يتم تطبيق ميزة إدارة الأداء، هذه هي الرسالة التي ستظهر لك "تدعم بطاريتك حاليًا ذروة الأداء الطبيعي".





تم تطبيق إدارة الأداءإذا رأيت هذه الرسالة - "لقد تعرض جهاز الأيفون هذا لإغلاق غير متوقع لأن البطارية لم تكن قادرة على توفير طاقة الذروة اللازمة، تم تطبيق إدارة الأداء للمساعدة في منع حدوث ذلك مرة أخرى، إبطال…"

وإذا رأيت هذه الرسالة ، فقد تم تطبيق بعض ميزات إدارة الأداء لجعل البطارية قادرة على التعامل مع الحمل، تقدم أبل أيضًا خيار تعطيل إدارة الأداء.





حالة البطارية غير معروفةإذا لم يتمكن iOS من تحديد صحة بطارية الجهاز ، فسترى هذه الرسالة:

"هذا الأيفون غير قادر على تحديد صحة البطارية، يمكن لمقدم خدمة معتمد من أبل صيانة البطارية، المزيد حول خيارات الخدمة ،،، "، قد يكون هذا بسبب تركيب بطارية غير صحيح أو جزء بطارية غير معروف.





تدهور صحة البطاريةهذه هي الرسالة التي تحتاج فيها إلى استبدال البطارية من مركز خدمة معتمد، إذا تدهورت صحة البطارية بشكل كبير ، فستظهر الرسالة التالية أيضًا:

"صحة بطاريتك تدهورت بشكل كبير، يمكن لمقدم خدمة معتمد من أبل استبدال البطارية لاستعادة الأداء والسعة الكاملين، المزيد حول خيارات الخدمة ،،، "

تشير هذه الرسالة إلى أن صحة البطارية قد تدهورت إلى ملحق حيث تحتاج إلى استبدالها، لاحظ أن هذا لا يشير إلى أي مشكلة تتعلق بالسلامة ، يمكن استخدام البطارية ، ولكن مع قيود الأداء والبطارية.

كما يحتوي قسم Battery Health أيضًا على ميزة - نوع من الرسالة - تشير إلى ما إذا كانت البطارية البديلة أصلية أم لا.

إذا رأيت هذه الرسالة "رسالة بطارية مهمة يتعذر التحقق من أن جهاز الأيفون هذا يحتوي على بطارية أصلية من أبل، المعلومات الصحية غير متوفرة لهذه البطارية، يتعلم أكثر…"، إذن فالبطارية البديلة ليست أصلية.

تنطبق هذه الرسالة على الأيفون XS و الأيفون XS Max و الأيفون XR والإصدارات الأحدث.