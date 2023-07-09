شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة "المخطط الزمنى" على خرائط جوجل لحسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميزة المخطط الزمني لخرائط Google على تتبع الأماكن والمواقع والمسارات التي زارها المستخدم بناءً على سجل الموقع، ويوفر الجدول الزمني نظرة ثاقبة كاملة لجميع المواقع مع الوقت والتفاصيل الأخرى، وتقدم Google للمستخدمين خيار تمكين وتعطيل وتعديل وحذف سجل المواقع في المخططات الزمنية.

وإذا لم تكن على دراية بكيفية إدارة ميزة المخطط الزمني لخرائط Google ، فإليك دليلنا الكامل لك:

كيفية تمكين الجدول الزمني لخرائط جوجل

لاستخدام المخطط الزمني لخرائط Google ، ستحتاج إلى تشغيل خدمات الموقع وسجل المواقع. يمكن تمكين سجل المواقع من إعدادات حساب Google التي تنشئ المخطط الزمني تلقائيًا، وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق خرائط Google Maps.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي أو دائرة الحساب الأولية ثم على الجدول الزمني الخاص بك.

- اضغط على المزيد ثم الإعدادات والخصوصية.

- ضمن "إعدادات الموقع" ، تأكد من ظهور رسالة "الموقع قيد التشغيل"، إذا لم يحدث ذلك ، فانقر فوق الموقع قيد الإيقاف وقم بتشغيل الموقع.

- ضمن "إعدادات الموقع" ، تحقق من أن عبارة "سجل المواقع قيد التشغيل"، إذا لم يحدث ذلك ، فانقر فوق "سجل المواقع" وقم بتشغيل "سجل المواقع".

- كيفية العثور على سجل السفر باستخدام المخطط الزمني للخرائط.

- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق خرائط Google Maps.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي أو دائرة الحساب الأولية ثم على الجدول الزمني الخاص بك.

- للعثور على يوم أو شهر آخر ، في الجزء العلوي ، انقر على "اليوم". اسحب لليسار أو لليمين على التقويم واضغط على يوم.

- يمكنك أيضًا التبديل بين علامات التبويب الموجودة أعلى الشاشة ، مثل الأماكن أو المدن أو العالم ، والعثور على رؤى حول الأماكن التي قمت بزيارتها.





كيفية حذف يوم من المخطط الزمني للخرائط- قبل متابعة الخطوات ، يجب أن تعلم أنه بمجرد حذف يوم من الجدول الزمني ، لا يمكنك عرضه في المستقبل. سيتم حذف ذلك اليوم من المخطط الزمني للخرائط.

- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق خرائط Google Maps.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي أو دائرة الحساب الأولية ثم على الجدول الزمني الخاص بك.

- في الجزء العلوي ، انقر على "اليوم"، اسحب لليسار أو لليمين على التقويم واضغط على اليوم الذي تريد حذفه.

- اضغط على المزيد ثم حذف اليوم.