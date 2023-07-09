شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة "المخطط الزمنى" على خرائط جوجل لحسابك والان مع تفاصيل الخبر
وإذا لم تكن على دراية بكيفية إدارة ميزة المخطط الزمني لخرائط Google ، فإليك دليلنا الكامل لك:
كيفية تمكين الجدول الزمني لخرائط جوجل
لاستخدام المخطط الزمني لخرائط Google ، ستحتاج إلى تشغيل خدمات الموقع وسجل المواقع. يمكن تمكين سجل المواقع من إعدادات حساب Google التي تنشئ المخطط الزمني تلقائيًا، وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:
- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق خرائط Google Maps.
- اضغط على صورة ملفك الشخصي أو دائرة الحساب الأولية ثم على الجدول الزمني الخاص بك.
- اضغط على المزيد ثم الإعدادات والخصوصية.
- ضمن "إعدادات الموقع" ، تأكد من ظهور رسالة "الموقع قيد التشغيل"، إذا لم يحدث ذلك ، فانقر فوق الموقع قيد الإيقاف وقم بتشغيل الموقع.
- ضمن "إعدادات الموقع" ، تحقق من أن عبارة "سجل المواقع قيد التشغيل"، إذا لم يحدث ذلك ، فانقر فوق "سجل المواقع" وقم بتشغيل "سجل المواقع".
- كيفية العثور على سجل السفر باستخدام المخطط الزمني للخرائط.
- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق خرائط Google Maps.
- اضغط على صورة ملفك الشخصي أو دائرة الحساب الأولية ثم على الجدول الزمني الخاص بك.
- للعثور على يوم أو شهر آخر ، في الجزء العلوي ، انقر على "اليوم". اسحب لليسار أو لليمين على التقويم واضغط على يوم.
- يمكنك أيضًا التبديل بين علامات التبويب الموجودة أعلى الشاشة ، مثل الأماكن أو المدن أو العالم ، والعثور على رؤى حول الأماكن التي قمت بزيارتها.
كيفية حذف يوم من المخطط الزمني للخرائط- قبل متابعة الخطوات ، يجب أن تعلم أنه بمجرد حذف يوم من الجدول الزمني ، لا يمكنك عرضه في المستقبل. سيتم حذف ذلك اليوم من المخطط الزمني للخرائط.
- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق خرائط Google Maps.
- اضغط على صورة ملفك الشخصي أو دائرة الحساب الأولية ثم على الجدول الزمني الخاص بك.
- في الجزء العلوي ، انقر على "اليوم"، اسحب لليسار أو لليمين على التقويم واضغط على اليوم الذي تريد حذفه.
- اضغط على المزيد ثم حذف اليوم.
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