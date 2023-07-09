شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قم بتغيير هذا الإعداد بـ "واتس آب" لتوفير باقة الإنترنت على موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتلقى مستخدمو واتس آب ميزة اختيارية جديدة يمكنها تحسين تجربة المراسلة لديهم بشكل كبير - على حساب باقات الإنترنت الخاصة بهم، حيث سيطرح تطبيق المراسلة المشفر الشهير ميزة تجريبية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الدقة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

ويمنحك التحديث أساسًا خيارًا عالي الدقة (HD) للصور ومقاطع الفيديو مما يعني أنك لن تفقد أي جودة عندما تنشر كل هذه الميمات المهمة في الدردشة الجماعية، ولكن هناك مشكلة واحدة: المحتوى عالي الدقة يستهلك بيانات أكثر بكثير من ملفات التعريف القياسية.

وهذا يعني أنه إذا تركت الخيار قيد التشغيل ، فقد يؤدي ذلك إلى استهلاك رصيد البيانات الشهري الخاص بك بسرعة كبيرة، مما يجبرك على شراء المزيد، وكمثال سريع ، تستخدم الصورة ذات الجودة القياسية حوالي 2.2 ميجابايت من البيانات ولكن هذا يرتفع إلى ما يقرب من 5 ميجابايت إذا تم نشرها بجودة HD، وهذا يزيد عن ضعف الحجم.

ويمكن أن تكون مقاطع الفيديو أكثر جوعًا للذاكرة وقد يجد أولئك الذين ليس لديهم بيانات غير محدودة أنهم بحاجة فجأة إلى وصول إضافي إلى الويب كل شهر - وهو أمر ليس رخيصًا في العادة، ونظرًا لأن العديد من مستخدمي واتس آب يرسلون المئات أو حتى الآلاف من الملفات لبعضهم البعض على مر السنين ، يمكن أن تضيف بسرعة كبيرة وتترك لك مساحة تخزين أقل على هاتفك.

ولحسن الحظ ، يبدو أن Meta قد فكرت في ذلك، ووفقًا لـ WABetaInfo، فإن "الجودة القياسية" هي دائمًا الخيار الافتراضي لأي فيديو يتم إرساله ما لم تحدد خيار الجودة العالية، وعلاوة على ذلك ، سيتم تمييز مقاطع الفيديو والصور عالية الدقة التي تتلقاها على هذا النحو.

ويقوم واتس آب بتخزين الملفات التي تتلقاها على جهازك كإعداد افتراضي ، لذلك يجدر التحقق من الإعدادات الخاصة بك للتأكد من إيقاف تشغيل هذا الخيار فقط لتوفير بعض مساحة التخزين، ويتم تجربة الميزة الجديدة كجزء من برنامج واتس آب beta ، مما يعني أنها لن تكون متاحة لكل مستخدم حتى الآن.

ومع ذلك ، نظرًا لأنه يتم تجربته على إصدارات أندرويد و أيفون من التطبيق ، فهناك فرصة جيدة لإمكانية طرحه قريبًا على جميع إصدارات واتس آب قريبًا.