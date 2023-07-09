شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل طريقة للضغط على شاشة الهاتف خلال ممارسة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء عن أفضل طريقة للضغط على شاشة هاتفك أثناء اللعب، حيث يقولون إن استخدام أصابع السبابة يوفر لك العديد من المزايا مقارنة بالاعتماد فقط على إبهامك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت تيريز ساندر، خبيرة تصميم المستوى في لعبة Candy Crush Saga: "يوفر إصبع السبابة دقة فائقة وبراعة نظرًا لمدى حركته وطوله"، مضيفة "يمكنك هذا التحكم المحسن من تنفيذ مناورات معقدة، والضغط على الأهداف الصغيرة بشكل أكثر دقة وتقليل فرصة التحركات غير المقصودة."

وجدت دراسة استقصائية أجرتها Candy Crush على 2016 بريطانيًا أن الإبهام هو الأصبع المفضل لجيل الشباب، حيث قال 80% من لاعبي الجيل Z إنهم يستخدمون إبهامهم، بينما قال 67% من جيل الألفية إن هذا هو الأصبح الشائع لديهم.

وأوضحت الباحثة تيريز قائلة: "بينما يظل الإبهام مفيدًا لمهام معينة على الأجهزة المحمولة، فقد لاحظنا أن السبابة هي التفضيل لبعض أفضل لاعبينا ، بما في ذلك عدد من المتأهلين للتصفيات النهائية في Candy Crush All Stars".

ووفقًا لمعهد اليد والمعصم، يمكن أن يؤدي استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة إلى عدد من الحالات، بما في ذلك إصابات الإجهاد المتكررة أو التهاب الأوتار أو متلازمة النفق الرسغي.

وأضاف الخبراء بالمعهد، "إذا كان يجب عليك استخدام هاتفك في العمل أو المدرسة أو الاستمتاع ببعض الوقت على مدار اليوم لتصفح الويب، فمن الضروري محاولة منع حدوث هذا الألم في المقام الأول".

كما أنه لمنع الألم من استخدام الهاتف الذكي ، يقترح استخدام هاتفك في جلسات أقصر، والاتصال بالعائلة بدلاً من إرسال الرسائل النصية، والتبديل بين يديك عند استخدام هاتفك.