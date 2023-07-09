شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتعامل مع سقوط هاتفك أيفون فى الماء غير وضعه فى الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعامل الكثيرون مع سقوط الهاتف في الماء بوضعه سريعا في الأرز لإنقاذه من التلف ومساعدته على الجفاف، لكن اتضح أن هذا ليس الإجراء الوحيد الذي يمكنك اتخاذه، حيث يمكن لتطبيق iPhone واحد أن يوفر خدعة "إخراج الماء" في أوقات الأزمات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوفر "Water Eject - Speaker Cleaner" مجموعة من الأصوات والأنماط اللمسية للمساعدة في إخراج القطرات الضارة، ويمكن للمستخدمين حتى ضبط ثقل هذه الاهتزازات وشدتها وحدتها.

يمكن أيضًا استخدام هذا الأمر لإخراج الغبار من مكبرات الصوت، حتى يتم التعامل مع صوت أيفون المكتوب بعض الشىء بتنقيته من أي شوائب.

يقرأ وصف متجر التطبيقات الخاص به: "إن استخدام الطريقة الفريدة مع تطبيق Haptics & Sound Ejection سيؤدي إلى تشغيل أفضل مجموعات الأصوات وأنماط اللمس لإخراج الماء والغبار من السماعة"، مضيفا "التطبيق يحتوي على المعالج التلقائي أو يمكنك تجربة الوضع اليدوي مع بعض التعديلات."

توجه إلى App Store على iPhone أو iPad لتثبيت البرنامج، ويمكن تبديل "الإخراج اليدوي" بين الأوضاع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مع إعدادات إضافية لتغيير الحدة والشدة، ويتوفر أيضًا مولد النغمات، والذي يتراوح من صفر إلى 20000 هرتز.

يجب أن تبدأ الاهتزازات والأصوات بمجرد الضغط على زر الطاقة الذي سيعمل لمدة تقل عن 20 ثانية، وبمجرد اكتمال العملية، يجب أن يظهر تنبيه يشير إلى أنه تم إخراج كل المياه من مكبرات صوت الهاتف.

إذا قمت بالضغط فوق علامة التبويب الثالثة السفلية التي تبدو وكأنها مكبر صوت، فيمكن تشغيل مسارات مختلفة للتحقق من عمل مكبرات الصوت.

إذا كنت تريد حقًا توفير بعض الوقت ، فيمكن أيضًا إضافة التطبيق إلى اختصارات iPhone لسهولة الوصول إليه، وللقيام بذلك، توجه إلى متصفح iPhone وابحث عن "معرض الاختصارات".

يمكن العثور على تطبيق Water Eject هنا في قسم "Popular Shortcuts"، وللمستخدمين خيار إضافة هذا إلى اختصارات iPhone الخاصة بهم.

إذا تم الضغط فوق قسم الاختصارات ، فسيكون لدى المستخدمين خيار بدء جلسة القاذف ببساطة بضغطة زر واحدة، ومن المهم ملاحظة أن Water Eject ربما لن يحل مشاكلك إذا تم غمر الهاتف في الماء لفترة طويلة جدًا.

وإذا تسربت المياه إلى أجهزة iPhone، فقد يتسبب ذلك في حدوث تآكل مما يجعل من المستحيل في كثير من الأحيان العمل بشكل طبيعي.