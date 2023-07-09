شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة القديمة TweetDeck تعود مرة أخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ Twitter في ترحيل المستخدمين إلى الإصدار "الجديد" من TweetDeck في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أدى قراره بالحد من عدد التغريدات التي يمكن للأشخاص مشاهدتها مؤقتًا إلى كسر التكرار السابق لمجمع قائمته، بالنسبة للكثيرين، كان التغيير بمثابة الرجوع إلى إصدار أقدم نظرًا لأن الإصدار الجديد يفتقد بعض الميزات الموجودة في الإصدار السابق.

ولاحظ بعض مستخدمي Twitter أن TweetDeck القديم قد عاد بدون إعلان رسمي من Elon Musk أو الرئيس التنفيذي لشركة Twitter أو أي من الحسابات الاجتماعية الرسمية للشركة، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ عدد قليل من المطورين، بما في ذلك روبرتو دورينج مبتكر Harpy، أن واجهة برمجة تطبيقات Twitter القديمة تعمل مرة أخرى، وفقا لموقع engadget.

عندما بدأ Twitter في إجبار المستخدمين على الانتقال إلى Tweetdeck الجديد، قالت الشركة إن المستخدمين سيحتاجون إلى التحقق من حسابتهم لمواصلة استخدام الأداة، مما يعني أن معظم الأشخاص سيحتاجون إلى الاشتراك في Twitter Blue إذا كانوا يريدون الوصول المستمر.