إيلون ماسك يواصل هجومه على مارك زوكربيرج: زوجتك تستخدم سيارة «تسلا» دون علمك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي ورئيس شركة "تسلا" ومالك موقع "تويتر"، رسالة لـ مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة "تسلا" دون علمه.

وكتب ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" موجها حديثه لمارك قائلاً: "زوك زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أننى أعلم ذلك جيدا".

وأثارت تغريدة إيلون ماسك تفاعلا كبيرا بين مستخدمى "تويتر".

يشار إلى أن تطبيق Threads "ثريدز" الذى أطلقته شركة "ميتا" لاقى انتشارا سريعا فى الساعات الأولى من إطلاقه، حيث وصل عدد المشتركين إلى 70 مليون مشترك فى أول 24 ساعة.

ومع تعثر منصة "تويتر"، وجه مارك زوكربيرج ضربة أخرى إلى إيلون ماسك فى الوقت الذى احتدمت فيه المنافسة بين المليارديرين الرائدين فى مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستحرام والتى طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

ويشبه تطبيق "ثريدز" موقع "تويتر" إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.