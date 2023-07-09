شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن ألوان iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة iPhone 15 من Apple هذا العام في سبتمبر من قبل عملاق التكنولوجيا ومقره كاليفورنيا، حيث ستتألف سلسلة iPhone المزعومة من أربعة طرازات من الهواتف الذكية، بما في ذلك iPhone 15 القياسي و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ولم تؤكد الشركة بعد أي تفاصيل حول الهواتف الذكية، لكن تسريبًا حديثًا كشف عن أحد خيارات الألوان لجهاز iPhone 15 Pro، حيث يميل الهاتف الذكي إلى أن يأتي بلون أزرق داكن جديد، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors بالتعاون مع Tipster Unknownz21 (URedditor) ، ورد أن iPhone 15 Pro القادم سيأتي بلون أزرق غامق فريد يبدو أنه بلون رمادي، في تغريدته، شارك المرشد أن اللون الأزرق المشاع لجهاز iPhone 15 Pro لم يتم تأكيده رسميًا بعد ، ومع ذلك ، قد يكون هذا مجرد تكوين اختبار، ويُقال إن اللون المتسرب يستخدم كنموذج أولي لاختبار متانة طلاء PVD على مادة التيتانيوم الجديدة.

وفقًا للتسريب، فإن اللون الأزرق الجديد يشبه الظل الذي رأيناه بالفعل لطرازات iPhone 12 Pro، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تشمل خيارات الألوان الأخرى للهاتف اللون الفضي، والرمادي الفلكي / الأسود ، والظل التيتانيوم الرمادي، علاوة على ذلك ، يُظهر التسريب أيضًا الهاتف الذكي بلمسة نهائية مصقولة تلمح إلى مادة التيتانيوم الجديدة.

بصرف النظر عن ذلك ، من المرجح أن يحتفظ iPhone 15 Pro بتصميم iPhone 14 Pro، ويظهر أنها تتميز بتصميم من زرين لوحدات التحكم في مستوى الصوت بينما في الخلف ، يمكن أن تكون هناك وحدة كاميرا متطابقة تحتوي على مستشعر كاميرا خلفية ثلاثي وفلاش LED.

في الآونة الأخيرة تم تسريب سعر iPhone 15 Pro Max من قبل محلل Apple Jeff Pu، ولقد شارك أنه سيتم تقديم iPhone 15 Pro Max القادم بسعر أعلى من iPhone 14 Pro Max وقت الإطلاق، ادعى Pu في وقت سابق أن كلا من طرازي iPhone 15 Pro سيكون سعرهما أعلى ، ومع ذلك ، فقد أشار الآن على وجه التحديد إلى طراز Pro Max لتكلفة أعلى.