تكنولوجيا: ‏BMW تكشف عن نظارات ConnectedRide الذكية لسائقي الدراجات النارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثناء الكشف عن سيارة BMW CE 02، عرضت شركة BMW Motorrad نظارتها الذكية ConnectedRide والتي تستهدف سائقي الدراجة النارية.

لطالما عرف عشاق الدراجات النارية إثارة الطريق المفتوح، لكن نظارات BMW’s ConnectedRide الذكية تعد بتضخيم هذه التجربة. فتأخذ هذه المواصفات المبتكرة تقنية HUD المألوفة من سيارات BMW وتجلبها مباشرة إلى خط رؤية الراكب.

ومن خلال التحديثات في الوقت الفعلي على البيانات مثل السرعة والتنقل ومعلومات الترس، يمكن للركاب إبقاء أعينهم مركزة في الأمام، مما يجعل الرحلة أكثر أمانًا وأكثر شمولاً.

قد تتساءل كيف يحدث ذلك. تعمل نظارات ConnectedRide الذكية مع هاتفك الذكي عبر اتصال Bluetooth والتطبيق المخصص. يمكن للركاب تخصيص توقعاتهم وإدارة الإعدادات قبل الركوب وفي منتصف الرحلة من خلال وحدة التحكم المتعددة الموجودة على مقود الدراجة النارية.

تأتي هذه النظارة الذكية مع وضع الراحة أيضًا. فقد قامت BMW بتكييف التصميم بعناية لتلبية الاحتياجات الفريدة لراكبي الدراجات النارية. وتوفر النظارة الذكية ملاءمة مريحة مع أنواع متعددة من الخوذات وأشكال الوجه، مما يضمن الراحة حتى في تلك الرحلات الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح بطارية الليثيوم أيون القوية بالعمل لمدة تصل إلى عشر ساعات.

تعمل نظارات ConnectedRide الذكية مع هاتفك الذكي عبر اتصال Bluetooth وتطبيق مخصص. ويمكن للركاب تخصيص توقعاتهم وإدارة الإعدادات قبل الركوب وفي منتصف الرحلة من خلال وحدة التحكم المتعددة الموجودة على مقود الدراجة النارية.

تأتي هذه النظارات المعززة تقنيًا في حجمين لضمان الملاءمة المثالية، ويمكن أن تقترن بتطبيق BMW Motorrad Connected عبر البلوتوث. وتتميز بميزة متكاملة ومستشعر الضوء. وعلى ما يبدو، سيتم تسعير النظارة الذكية بـ 690.00 يورو.

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