تكنولوجيا: سوني تلمح إلى إطلاق سماعات اذن لاسلكية جديدة في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمحت شركة Sony India مؤخرًا إلى طرح سماعات اذن لاسلكية جديدة في السوق الهندية. وعلى الرغم من عدم ذكر الاسم المحدد لسماعات الأذن وتاريخ الإطلاق، إلا ان الشركة وصفتها بأنها خفيفة الوزن ولكنها قادرة على تقديم صوت قوي.

واستنادًا إلى مقطع فيديو تشويقي شاركته شركة سوني، يُعتقد أن سماعات الأذن الجديدة يمكن أن تكون Sony WF-C700N، والتي تم طرحها عالميًا بالفعل.

تتميز سماعات الأذن Sony WF-C700N بتصميم مريح مما يوفر الراحة طوال اليوم للمستخدمين. وهي مزودة بمحركات 5 مم، وتدعم سماعات الأذن هذه ايضًا محرك تحسين الصوت الرقمي (DSEE) و 360 Reality Audio، مما يضمن تجربة صوتية غامرة.

تأتي وسادات الأذن خفيفة الوزن، كما ان السماعة مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX4. يوجد ايضًا دعم Bluetooth 5.2 وتقنية مستشعر الضوضاء لعزل الضوضاء الخلفية بشكل فعال. يسمح وضع الصوت المحيط للمستخدمين بالبقاء على اتصال بمحيطهم.

توفر سماعات الأذن WF-C700N من ​​سوني عمر بطارية يصل إلى 7.5 ساعات مع الشحنة الواحدة، والتي يمكن تمديدها حتى 15 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم سماعات الأذن الشحن السريع، مما يوفر 60 دقيقة من وقت التشغيل بشحن لمدة 10 دقائق فقط.

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