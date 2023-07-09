شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإطلاق سماعة Vision Pro مع مبيعات محدودة ومخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لطرح سماعة Vision Pro التي تبلغ تكلفتها 3500 دولارًا تدريجيًا ، بدءًا من الولايات المتحدة بمواعيد للعروض التوضيحية في مناطق مخصصة لمتجر Apple، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg، و يتماشى الإطلاق التدريجي مع "الطبيعة المتخصصة والمعقدة" لسماعة الواقع المختلط ، ويشبه ما فعلته Apple في الأصل مع الساعة عندما تم إطلاقها في عام 2015.

ستطلب Apple مواعيد لمحاولة شراء Vision Pro تمامًا كما فعلت مع Apple Watch ، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع، كما سيطلب من المشترين المحتملين تقديم وصفات النظارات الخاصة بهم، وسيتم إنشاء مناطق خاصة في المتاجر التي تقدم أجهزة Vision Pro التجريبية والمقاعد والأدوات لحجم الملحقات ، وفقا لتقرير engadget.

الهدف الأساسي هو التأكد من مغادرة العملاء بسماعة رأس تناسبهم بشكل صحيح وتمنحهم رؤية واضحة، لقد طور تطبيق iPhone وجهازًا فعليًا يقوم بفحص رأسك لضمان إحكام الإغلاق الذي يحافظ على الضوء. قد تعمل Apple أيضًا على حزام ثانٍ سيجعل السماعة أكثر راحة للأشخاص ذوي الرؤوس الصغيرة.

لن تتوفر مساحات Vision Pro التجريبية إلا في المتاجر الموجودة في الأسواق الأمريكية الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس لتبدأ ، قبل طرحها في نهاية المطاف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسيصل إلى بلدان أخرى في نهاية عام 2024 ، بدءًا من المملكة المتحدة وكندا ، تليها أوروبا وآسيا بعد ذلك بوقت قصير.

يعد Vision Pro أهم منتج لشركة Apple منذ سنوات ، ولكنه أيضًا أحد أكثر الأجهزة تعقيدًا التي صنعتها على الإطلاق، كما أنها أغلى بكثير من سماعات الرأس VR للمستهلكين الآخرين وتحقيقًا لهذه الغاية ، لا شك أن Apple تعتمد على Vision Pro لإثارة حماس المستهلكين العاديين لفكرة الحقيقة المختلطة.

في المعاينة العملية ، وجدنا أن الجهاز قدم تجربة رائعة ، حيث قدم "إحساسًا لا مثيل له بالانغماس ، مع شاشات حادة بما يكفي لقراءة النص على مواقع الويب ، بالإضافة إلى واجهة مستخدم سهلة الاستخدام قائمة على الإيماءات ،" وفقًا لـ Devindra Hardawar من Engadet كان لديه أيضًا مخاوف بشأن الطبيعة الانفرادية لاستخدام سماعات الواقع المختلط ، لا سيما للأنشطة ذات التوجه الاجتماعي مثل مشاهدة الأفلام.

وبحسب ما ورد واجهت شركة Apple مشكلات في التصنيع أيضًا ، ومن المتوقع فقط بيع 900000 وحدة في السنة الأولى من سماعات الرأس ، ومع ذلك حتى هذا الهدف المتواضع قد تم تقليصه بأكثر من النصف إلى 400000 وحدة بسبب شاشات OLED الصغيرة والمكلفة ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز .