شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقاضى شركة محاماة لاسترداد 90 مليون دولار تلقتها من Twitter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع Elon Musk دعوى قضائية ضد شركة المحاماة Wachtell وLipton وRosen & Katz لاسترداد معظم الرسوم التي تلقتها من Twitter والتي تبلغ قيمتها 90 مليون دولار، لهزيمة محاولته في الابتعاد عن مبلغ 44 مليار دولار، الاستحواذ على شركة وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم رفع شكوى شركة Musk's X Corp ، التي تمتلك Twitter، في محكمة كاليفورنيا العليا في سان فرانسيسكو، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

واتهم ماسك Wachtell باستغلال Twitter من خلال قبوله، في الأيام الأخيرة قبل 27 أكتوبر 2022، رسوم "نجاح" ضخمة مدفوعة من قبل المديرين التنفيذيين على Twitter الذين كانوا ممتنين لإجبار Musk على الإغلاق.

وجاء في الشكوى أن "واشتيل رتبت لتعبئة جيوبها بشكل فعال بأموال من السجل النقدي للشركة أثناء تسليم المفاتيح" إلى ماسك.

يريد Musk استرداد الرسوم "الزائدة" التي فرضها Wachtell بموجب اتفاقية موقعة في يوم الإغلاق من قبل أحد شركائها والمسؤول القانوني الرئيسي في Twitter Vijaya Gadde.

كما نقلت الشكوى عن مديرة تويتر السابقة مارثا لين فوكس، التي، بعد أن علمت مقدار رواتب المحامين، أرسلت عبر البريد الإلكتروني للمستشار العام شون إدجيت: "يا إلهي الفظيع".

وشارك Twitter في عدد كبير من الدعاوى القضائية الفعلية أو المهددة منذ شراء Musk.

وتشمل هذه الدعاوى العديد من الدعاوى القضائية من قبل الملاك والبائعين والاستشاريين الذين يتهمون ماسك بتقييدهم على الفواتير، ودعوى قضائية مهددة من قبل Twitter ضد منصات Meta الخاصة بـ Mark Zuckerberg بشأن تطبيق Thread الجديد.