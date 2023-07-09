شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوار HUAWEI Band 8 الذكى الآن فى مصر بتوافق مع مختلف أنظمة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة هواوى لأعمال المستهلك، أحدث سوار ذكى HUAWEI Band 8 فى السوق المصرى، والذى يجسد الجيل التالى من التصميم النحيف وخفيف الوزن الملائم لجميع الاستخدامات، حيث يزن 18 جم فقط مع خاصية إدارة الصحة الشاملة ومميزات اللياقة للحفاظ على صحتك ومتابعتها بشكل دورى، أيضا تأتى مع خاصية الشحن السريع حيث تُشحن بشكل كامل خلال 45 دقيقة لتدوم الشحنة الواحدة 14 يومًا، بالإضافة إلى التوافق الكامل مع أجهزة Android وiOS الأخرى.

ويتوفر سوار HUAWEI Band 8 بأربعة ألوان مختلفة: أسود جرافيت ووردى ساكورا والأخضر الزمردى والبرتقالى الرنان النابض بالحياة.

تصميم مريح ونحيف وخفيف الوزن وعصرى

لطالما يفضِّل المستخدمون الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بسبب خفة وزنها وتجربة ارتدائها المريحة، فضلاً عن وظائفها الغنية والعملية. يتوفر سوار HUAWEI Band 8 للمستخدمين كأنحف وأخف جهاز ذكى قابل للارتداء بسُمك 8.99 ملم فقط. ويزن سوار HUAWEI Band 8 نحو 14 جرامًا فقط، كما يأتى مزودًا بشاشة AMOLED كبيرة ملونة مقاس 1.47 بوصة وبدقة 368 × 194 مع نسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 65% للحصول على تجربة بصرية أفضل وحواف فائقة النحافة وشاشة زجاجية منحنية عالية الجودة بدرجة صلابة 2.5D مع لوحة غطاء زجاج CG المنحني، ما يوفر تجربة بصرية كاملة وديناميكية فى حجم صغير.

HUAWEI TruSleep™️‎

سوار HUAWEI Band 8 مزود أيضًا بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep™️ 3.0. مقارنةً بمنتج الجيل السابق، تحسنت دقة خوارزمية سوار HUAWEI Band 8 تمامًا بنسبة 10%؛ إذ يمكن للسوار تسجيل بيانات النوم بدقة مثل مواعيد النوم والاستيقاظ ومدة النوم. ويمكنه أيضًا تسجيل حالات القيلولة بدقة فى المكتب أو غرفة الدراسة، من دون تفويت أى فرصة للنوم.

عمر بطارية يصل إلى أسبوعين

يدعم سوار HUAWEI Band 8 عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وما يصل إلى 9 أيام للاستخدام العادي، وما يصل إلى 3 أيام فى وضع عرض المعلومات دومًا. كما يدعم الشحن السريع، ما يتيح لك استخدامه لمدة يومين من خلال الشحن لمدة خمس دقائق فقط، ويمكن شحنه بالكامل فى غضون 45 دقيقة فقط. ويوفر لك عمر البطارية القوى متابعة طويلة الأمد لرعايتك الصحية.

إدارة احترافية للصحة وتمارين مستندة إلى العلوم

يتميز HUAWEI Band 8 بمجموعة كبيرة من الميزات لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم على أهدافهم المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية. ويمكن للسوار الذكى مراقبة البيانات الحيوية الرئيسية، وهذا بفضل مستشعرات HUAWEI TruSeen™️ 5.0 المتقدمة المحدَّثة التى تتميز ببعض التحسينات، مثل التحسن بنسبة 10% من حيث دقة مراقبة نبض القلب مقارنة بالجيل السابق. وبفضل تقنية

HiFi-Encoder لمعالجة الإشارة، يمكن إدخال بيانات أكثر دقة فى الشبكة العصبية، ما يؤدى إلى تحسن دقة مراقبة نبض القلب بشكل عام فى سوار HUAWEI Band 8. وتوجد أيضًا تقنية مراقبة نبض القلب عبر مستشعر HUAWEI TruSeen™️ 5.0، ويدعم سوار HUAWEI Band 8 أيضًا المراقبة المستمرة لنسبة الأكسجين فى الدم ومراقبة النوم والإجهاد.

يضع سوار HUAWEI Band 8 أيضًا نظامًا للتمارين المستندة إلى العلوم ويأتى مزوَّدًا بخوارزمية HUAWEI TruSport™️‎ المطورة ذاتيًا، ما يمنح المستخدمين بيانات شاملة واحترافية عند ممارسة الجري، بما فى ذلك وتيرة السرعة ومعدل نبض القلب والمسافة التى تم قطعها. وتقيِّم الخوارزمية أيضًا حِمل تدريب الشخص الذى يمارس الجري، وحمل التدريب الهوائي/اللاهوائي، ومدة التعافي، ومؤشر القدرة على الجرى (RAI). بالإضافة إلى ذلك، سوار HUAWEI Band 8 هو الرفيق المثالى أثناء التمرين للأفراد الذين يفضلون الرياضات فى الخارج أو الداخل. ويوفر دعمًا شاملاً للرياضات الدارجة والأكثر شيوعًا، بما فى ذلك الجرى وركوب الدراجات والسباحة والقفز؛ إذ إنه يحتوى على 100 وضع للتمارين.

مقاومة ماء تصل إلى 50 مترًا

سواء أكنت تسبح فى حمام سباحة أم تسترخى على الشاطئ، يمكنك الاستمتاع بسهولة استخدام وظائف سوار HUAWEI Band 8 وأدائها الاحترافي. ويتميز السوار بمستوى عالٍ من مقاومة الماء وفقًا للمعيار 5 ATM، ما يعنى أنه يمكنه تحمل ضغط ماء ثابت يصل إلى 50 مترًا لمدة 10 دقائق.

سوار HUAWEI Band 8 يمنحك الراحة بين يديك

سوار HUAWEI Band 8 هو أول سوار ذكى من هواوى مزود بميزة مساعد هواوي•اليوم. HUAWEI Assistant.TODAYوعند السحب إلى اليمين فى هذه الميزة على سوارك، يمكنك التحقق من الطقس والتحكم فى الموسيقى وضبط المؤقتات وساعات الإيقاف والمزيد. ويقدم السوار أيضًا ميزات ذكية محسَّنة مثل دعم تشغيل الموسيقى، والتصوير عن بُعد، والتنبيهات (رسائل نصية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي)، ردود الرسالة السريعة، والطقس، وساعة المنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت، والمصباح، والعثور على هاتفي، والمساعد الصوتي، وغيرها من الميزات، ويدعم أيضًا ردود الرسالة السريعة بالنصوص والرموز التعبيرية وكذلك عبر بعض التطبيقات مثل تطبيق المراسلة الأصلى وتطبيقات المراسلة التابعة لطرف ثالث.

لكى يتوافق سوار HUAWEI Band 8 مع ملابسك اليومية، فإنه يتضمن أكثر من 10000 واجهة ساعة مميزة متوفرة من خلال السمات من هواوي، ما يمنحك بدايات جديدة وحيوية كل يوم. وتوجد 6 واجهات جديدة للساعة يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها، بما فى ذلك واجهات الساعة Figure 8 وFrosted وFrisbee وMagic Balloons وSuperWatch، بالإضافة إلى Style.