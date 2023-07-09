شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تصنع هيكلا سلكيا مفصلا لسيارة.. وجدل حول حقيقة المجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت شركة معالجة المعادن اليابانية Yamaguchi Seisakusho بالكثير من الاهتمام لعرض قدراتها من خلال إنشاء سيارة ذات هيكل شبكى مفصل للغاية تبدو وكأنها معروضة فى الواقع المعزز.



هيكل سيارة

إذا سبق لك أن لعبت ألعاب فيديو محمولة مثل بوكيمون المشهورة على نطاق واسع، فمن المحتمل أنك تعرف القليل عن الواقع المعزز، فهى تقنية تعمل على تحسين العالم الحقيقى بصريًا من خلال الصور التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، والتى تقوم أساسًا بتراكب العناصر الرقمية فى بيئات الحياة الواقعية، بحسب ما ذكر موقع odditycentral.



المجسم

واقع معزز

بالنظر إلى صورة هذه السيارة ذات الهيكل السلكى الأبيض، ستميل إلى فكرة أنها نتاج الواقع المعزز أو مجرد رسمة، ولكنها فى الواقع تم إنشاؤها بشق الأنفس من الأسلاك المعدنية، وانتشرت صوره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعى اليابانية، لأن المتابعين لم يصدقوا أنه كان حقيقيًا.



المعدن

واحدة من 5

السيارة ذات الهيكل السلكى من صناعة شركة Yamaguchi Seisakusho، وهى شركة معالجة معادن عالية الدقة مقرها مدينة يوشيكاوا بمحافظة سايتاما اليابانية، وقال المدير الإدارى للشركة، إن السيارة ذات الهيكل الشبكى هى واحدة من 5 وحدات كلفت الشركة بإنشائها قبل 10 سنوات من أجل اتفاقية السيارات، لقد كان طلبًا غير معتاد، لكن الإدارة اعتبرته فرصة لعرض القدرات الفنية للمصنع.



اطارات السيارة

ومن المثير للاهتمام، أن السيارات لم تحظ بالكثير من الاهتمام حتى عام 2016، عندما أعاد العميل أحد الطرازات التى انتهى بها الأمر للعرض فى ساحة انتظار الشركة، ومنذ ذلك الحين، تم تداول صوره على الإنترنت، بل وظهرت فى البرامج التلفزيونية اليابانية.

انتشرت مؤخرًا إحدى المركبات الخمس ذات الهيكل الشبكى بسرعة كبيرة بعد أن شوهدت فى مدينة نيزا بمحافظة سايتاما، وأعيد الجدل حول وجودها فى العالم الحقيقى مرة أخرى على موقع تويتر اليابانى.