تكنولوجيا: ‏Twitch تصيف أخيرًا خاصية الستوريز والموجز لاكتشاف قنوات بث جديدة لمشاهدتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة Twitch يوم السبت أن مستخدميها سيتمكنون من بدء اضافة ميزة الـ Stories من وقت لاحق من هذا العام. وفي حدث TwitchCon Paris، قالت Twitch إنها تخطط لطرح تنسيق الوسائط المؤقتة في شهر أكتوبر.

وبمجرد وصولها،ستتواجد الستوريز على الصفحة التالية من تطبيق Twitch للجوّال، حيث ستخضع لإرشادات مجتمع Twitch وأنظمة الأمان الآلية.

تعتبر الستوريز إحدى الميزات القليلة التي أعلنت عنها Twitch يوم السبت. وفي الخريف، قالت الشركة إنها تخطط لتقديم خدمة Discovery Feed الجديدة التي وعدت بأنها ستسهل على منشئي المحتوى زيادة جمهورهم، حتى عندما لا يقومون بالبث.

ومثل الستوريز، سيظهر الموجز على تطبيق الشركة للجوّال وسيتضمن محتوى مباشرًا ومسجلاً.

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