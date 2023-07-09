تكنولوجيا: إطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد TrimUI Smart Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد TrimUI لإطلاق جهاز ألعاب محمول آخر بعد سنوات قليلة من إطلاق جهاز Smart. وفي حين يبدو Smart Pro بديل أقوى لـ Smart، إلا أن هناك بعض أوجه التشابه بين الجهازين.

في الواقع، يبدو TrimUI Smart Pro مشابه أكثر لـ PlayStation Vita مع تصميم دائري. وبحسب ما ورد، استقرت TrimUI على نسخة من Allwinner A133 لـ SmartPro تسمى Allwinner A133plus.

ومع وجود القليل من الوثائق حول إصدار “plus”، يبدو أنه مجرد نسخة فيركلوكيد من Allwinner A133 القياسي مع سرعات استجابة لوحدة معالجة مركزية أعلى تبلغ 200 ميجاهرتز.

لا تزال التفاصيل الأخرى غير معروفة في هذه المرحلة، بما في ذلك السعر والتوافر. ومع ذلك، فإن جهاز الألعاب المحمول سيحتوي على بطارية 4000 مللي أمبير في هيكل 188 × 80 × 17 ملم وشاشة IPS بحجم 4.96 بوصة، ومن المفترض أن دقة الشاشة تبلغ 1280 × 720 بكسل، مما ينتج عنه 294 بكسل لكل بوصة.

من المتوقع أن يصل جهاز TrimUI Smart Pr بثلاثة ألوان في أواخر شهر يوليو.

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