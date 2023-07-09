تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp يجلب ميزة إقتراحات الإيموجي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار تجريبي جديد لتطبيق WhatsApp في منصة جوجل بلاي والذي يتضمن ميزة إقتراحات الإيموجي.

ينطلق قريباً تحديث جديد لتطبيق الواتس اب يأتي بمميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، ولقد رصد الإصدار التجريبي في منصة جوجل بلاي برقم 2.23.14.16.

ولقد قدمت الملصقات في تطبيق الواتس اب للمرة الأولى في 2018 لدعم المستخدمين بإختيار جديد للتعبير في المحادثات مع الأصدقاء.

كما قدم التطبيق ميزة نقل مجموعة الملصقات من تطبيقات الطرف الثالث إلى تطبيق الواتس اب، على أن يتم ربط الملصقات برموز تعبيرية محددة.

والآن يأتي الإصدار التجريبي بميزة جديدة للمستخدمين تقدم درج مخصص للملصقات جديد إلى أعلى لوحة المفاتيح، والذي يعمل على عرض الملصقات التي تقترن بالرموز التعبيرية الخاصة بشريط الدردشة، وهي تجربة جديدة لدعم المستخدم في تحديد سريع للرموز التعبيرية المتوافقة مع المحادثات.

أيضاً لتجربة الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي لتطبيق الواتس اب يمكن للمستخدم تحميل ملصقات “Cuppy” عبر متجر الملصقات المدمج، والذي يتيح للمستخدم الحصول على درج الملصقات الجديد، ومع إستمرار زيادة الملصقات المثبتة ستدعم الميزة المستخدمين بشكل أفضل.

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