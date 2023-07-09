شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على روبوتات توصيل بدون سائق في أوروبا على الطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أول مدينة أوروبية تقدم أسطولًا صغيرًا من روبوتات التوصيل المستقلة على الطرق العامة، طورتها شركة Clevon الناشئة في إستونيا وبالتعاون مع منصة التوصيل الليتوانية LastMile ، تعمل الآن ثلاثة روبوتات بدون سائق على جلب البقالة إلى أبواب المتسوقين في وسط العاصمة.

وتلتقط الروبوتات البضائع من متجر يدعى IKI في شارع ميندوجاس بعد إجراء الطلب، يتلقى العملاء رسالة نصية تحتوي على وقت الوصول والرمز لفتح باب السيارة ويتم التسليم مجانا.

وقال تاداس نوروسايتيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة LastMile: "نعتقد أن هذه الروبوتات ستمنحنا ميزة كبيرة في قطاع التوصيل، حيث سيتلقى العملاء بضائعهم بسرعة حتى في وسط المدينة، وحتى خلال ساعات الذروة" التي تضم أكثر من 300000 مستخدم في ليتوانيا.

ويمكن للأسطول تسليم سبعة طلبات في جولة واحدة داخل مدينة فيلنيوس الجديدة ومناطق البلدة القديمة حسبما نقلت TheNextWeb.

تدعي شركة Clevon الناشئة أن شركات النقل المستقلة لديها مرونة ومستدامة، فهي تعمل بالكهرباء وتأتي مع مقصورات مختلفة الأحجام لاستيعاب الطلبات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء.

من ناحية السلامة تتحرك الروبوتات بسرعة قصوى تبلغ 25 كم / ساعة، تتميز بكاميرات ورادارات بزاوية 360 درجة للتنقل في الشوارع ويتم مراقبتها عن بُعد في الوقت الفعلي بواسطة المشغلين عن بُعد.

ويأتي هذا الانتشار التاريخي في أعقاب مشروع تجريبي العام الماضي في ضاحية فيلنيوس في Balsiai.

في غضون ثلاثة أشهر قطعت الروبوتات 2000 كيلومتر وأظهرت قدرتها على العمل بكفاءة في مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك المطر والثلج.

كانت قد حصلت شركة Clevon على موافقة أول شركة في أوروبا لتشغيل روبوتات التوصيل غير المأهولة على الطرق العامة، تعمل حاليا على توسيع نطاق خدماتها عبر القارة والولايات المتحدة والشرق الأوسط.