تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Fold 3 المرتقب يضم معالج Snapdragon 8 Gen 2 بسرعة 3.36GHz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Xiaomi Mix Fold 3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط شاومي لدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 بسرعة 3.36GHz.

ينطلق حدث شاومي القادم في شهر أغسطس لكشف النقاب عن عدد من منتجات الشركة والتي تتضمن Redmi Pad 2 وRedmi K60 Ultra وأيضاً Xiaomi Pad 6، إلا أن الإعلان الرئيسي خلال الحدث سيكون عن الجيل الثالث من الهواتف القابلة للطي MIX Fold 3.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر TechGoing لتؤكد على أن هاتف MIX Fold 3 القابل للطي يأتي بنموذج رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 الذي يدعم رفع التردد إلى 3.36GHz، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف Red Magic 8s Pro.

أيضاً من المقرر أن يتميز إصدار شاومي القادم من الهواتف القابلة للطي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4800 mAh، ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ومن المقرر أن يتميز MIX Fold 3 بتصميم جديد في مفصل الشاشة، والذي يعرف بتصميم قطرة الماء، على أن يدعم هذا التصميم خفض نسبة تجعد الشاشة، وأيضاً خفض الفجوة الفاصلة عند طي الشاشة، هذا إلى جانب وزن أقل، ومتانة أعلى.

أيضاً تتميز الشاشة الخارجية في الهاتف بحجم 6.56 إنش وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، بينما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 8.02 إنش، بجودة عرض Quad HD+ أو بدقة 2160 في 1912 بيكسل، وتدعم أيضاً معدل تحديث 120Hz.

وتتضمن الشاشة الداخلية تقنية إستشعار البصمة، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي Sony IMX800، مع كاميرة بعدسات periscope لتكبير بصري حتى 10 مرات، مع كاميرة telephoto تدعم تكبير بصري 3.2 مرة، مع كاميرة بزوايا عرض واسعة، كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

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