شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Album Archive من جوجل؟ وكيف تحمى صورك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في إعداد تحديث بالبريد الإلكتروني لمستخدميها بخصوص إغلاق Album Archive، والآن، إذا كنت تعتقد أن هذا له علاقة بتطبيق معرض هاتفك أو محرك الأقراص، فأنت مخطئ، حيث أن Album Archive هذا هو جميع الصور التي تمت مشاركتها معك عبر تطبيق المراسلة الأقدم من جوجل - Hangouts.

والآن، إذا كنت تستخدم Hangouts كسائق يومي في العمل أو المنزل، فسيتم تخزين جميع الصور التي تمت مشاركتها عبر التطبيق في Album Archive.

وأكدت جوجل أنها ستغلق Album Archive في 19 يوليو وحتى ذلك الحين يتوفر للمستخدمين خيار أخذ نسخة احتياطية كاملة من صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، وبعد ذلك، سيتم حذف البيانات بالكامل ولن تكون هناك طريقة لإعادتها.

لذلك، هذا هو الوقت الذي يجب أن تأخذ فيه النسخة الاحتياطية الكاملة لAlbum Archive الخاص بك وإذا كنت تتساءل عن جميع البيانات المخزنة في Album Archive، فإنها تتضمن بيانات جوجل Hangout ، وصورة الخلفية التي تم تحميلها في منتقي سمات Gmail من قبل 2018، صور مصغرة، تعليقات الألبوم والمزيد.

إذا كنت ترغب في تنزيل البيانات، فإليك الخطوات التي عليك اتباعها:

- افتح تطبيق جوجل .

- قم بتسجيل الدخول بالحساب الذي تريد تنزيل البيانات الخاصة به.

- بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق خيار إلغاء تحديد الكل في الأعلى.

- ثم حدد خانة الاختيار الموجودة أمام خيار Album Archive.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على زر الخطوة التالية.

- في الصفحة التالية، يمكنك إما اختيار تلقي ارتباط تنزيل في البريد الإلكتروني أو إضافة البيانات مباشرةً إلى خدمة تخزين سحابية أخرى مثل Drive وDropbox وOneDrive وBox.

- انقر فوق الزر تصدير.

بعد ذلك، سيتعين عليك الانتظار ما لم تتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط التنزيل، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ما عليك سوى النقر فوق الارتباط المقدم لتنزيل البيانات، إذا اخترت إرسال البيانات إلى خدمة سحابية أخرى، فسيتعين عليك تقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول للبيانات المراد نقلها.