«تويتر» و«ثريدز».. مقارنة أولية بين التطبيقين وأبرز الاختلافات

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل تطبيق "Threads ثريدز" من حدة المنافسة مع "تويتر"، لترتفع المقارنات بين التطبيقين.

وعلى الرغم من أن كلا التطبيقين يعد منصة للتواصل والتفاعل، فإن كلاً منهما يتميز بخصائص وميزات تجعله فريداً بطريقته الخاصة.

وفيما يلي الفروقات بين التطبيقين والميزات التي يقدمها كل منهما، بحسب ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية:

1. لا زال المستخدمون يرون أن "تويتر" يعد منصة تواصل اجتماعي مشهورة ومنتشرة بشكل كبير بين المستخدمين، بعكس "Threads" الذي لا يزال تطبيقاً جديداً وليس له الكثير من الانتشار.

2. الرسائل: يركز تطبيق ثريدز على المحادثات العامة والرسائل، بينما تويتر هو منصة للتواصل العام والنقاشات الجماعية.

3. المحتوى المرئي: يركز ثريدز بشكل أكبر على المحتوى المرئي، حيث جرى تصميمه لتبادل الصور والفيديوهات، بينما يركز تويتر بشكل أكبر على المحتوى النصي.

4. الخصوصية: يتميز ثريدز بميزات الخصوصية، حيث يتيح للمستخدمين تحديد من يمكنهم مشاهدة المحتوى، بينما تويتر أقل تركيزًا على الخصوصية بالمقارنة.

5. الهاشتاجات: يدعم تويتر استخدام الهاشتاج في المنشورات، وهو ما يساعد في تجميع المحتوى ذي الصلة وتعزيز الخوارزميات الاجتماعية، بينما ثريدز لا يدعم هذه الميزة.

6. الموضوعات الشائعة: يحتوي تويتر على صفحة مخصصة للموضوعات الشائعة للمساعدة في اكتشاف المحتوى الجديد، بينما لا يتوفر لدى خيار مماثل.

7. الصور المتحركة: يدعم تطبيق تويتر استخدام الصور المتحركة في المنشورات، بينما ثريدز لا يدعم استخدامها.

8. الخلاصة الزمنية: يوفر تويتر خياراً لترتيب المحتوى بناءً على الوقت، بدلاً من الخوارزميات، بينما ثريدز لا يوفر هذا الخيار حالياً.

9. النص البديل: يدعم تويتر استخدام النص البديل للصور، مما يجعل المنصة أكثر قابلية للوصول، بينما ثريدز لا يدعم هذه الميزة.

وتقول الصحيفة إن كلاً من تويتر وثريدز يتمتعان بميزات وقوة فريدة تجعل كل منهما مناسباً لجمهور معين. ولكن يبقى اختيار المنصة المفضلة مسألة تعتمد على احتياجات وتفضيلات المستخدم الفردية.