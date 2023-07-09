تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق iPad Pro بشاشة OLED في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن خطط ابل القادمة لأجهزة الآيباد برو، ولقد كشف تقرير جديد عن خطط ابل لإطلاق أجهزة iPad Pro بشاشة OLED في 2024.

تخطط شركة ابل لإطلاق أجهزة الآيباد برو العام المقبل باثنان من الأحجام في الشاشة وهما 11 و13 إنش، كما أوضحت التقارير أن ابل تدعم هذه الأجهزة بشاشات OLED.

ويوضح التقرير الجديد أن ابل تخطط لبدء الإنتاج الضخم لأجهزة iPad Pro المميزة بشاشات OLED في نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن تعزز شاشات OLED السطوع في أجهزة الآيباد برو القادمة، مع أعلى مستويات في اللون الأسود، مع تحكم أفضل في الإضاءة لكل بيكسل مع قدرات أفضل في محتوى HDR.

أيضاً تتميز هذه الفئة من الشاشات بإستهلاك أقل للطاقة وذلك بفضل تقنية LTPO التي تعمل على دعم الشاشة بمعدل تحديث تكيفي وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة لخفض إستهلاك الطاقة.

وتعد تقنية OLED ترقية جديدة لأجهزة الآيباد برو مقارنة بشاشات Mini LED LCD التي قدمت في سلسلة iPad Pro.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن ابل قد تؤجل خططها لإطلاق أجهزة MacBook المميزة بشاشات OLED، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تخطط لإطلاق أجهزة MacBook بشاشات OLED في 2024، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى تأجيل الإعلان عن هذه الأجهزة إلى 2027.

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