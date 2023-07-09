شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تزيد عدد متابعيك على Threads؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Meta التي يمتلكها مارك زوكربيرج بالفعل في إحداث ضجة من خلال تطبيقها الجديد Thread، بعد أيام فقط من إطلاقه في العالم، حيث أثار التطبيق ، المرتبط بـ Instagram، الكثير من المتاعب في منصة تويتر، والتى هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

ولكن على الرغم من عدم إعجاب الجميع بمنصة الوسائط الاجتماعية الجديدة، إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، حيث ورد أن أكثر من 70 مليون شخص قد اشتركوا في الأيام القليلة الأولى من وجودها، وإذا كنت قد سجلت بالفعل بلا شك، فأنت لا تزال تكتشف من هو موجود هناك، وتتعرف على كيفية النشر، وتستمتع بوفرة صور القطط التي تم نشرها بالفعل.

ولكن هناك شيء واحد قد تحتاج إلى معرفة المزيد عنه وهو كيفية زيادة عدد المتابعين، فقط كيف تحصل على المزيد من المتابعين على Threads؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته ...

كيف تحصل على المزيد من المتابعين على Threads؟

الطريقة الأساسية لتجميع المتابعين على Threads هي عبر حساب Instagram الخاص بك، المرتبط بالتطبيق.

فعندما تقوم بالتسجيل للحصول على حساب سلاسل ، فإنك ترسل تلقائيًا طلبات متابعة إلى جميع متابعيك الحاليين على موقع مشاركة الصور، وإذا قاموا أيضًا بالتسجيل في سلاسل الرسائل، فسوف يرون طلب المتابع منك ويتابعونك مرة أخرى.

لذلك ، كلما زاد عدد المتابعين لديك على Instagram ، زادت فرصة انضمامهم إليك على Threads أيضًا، ومع ذلك ، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها محاولة زيادة عدد متابعيك على الموقع.

انشر على Threads بانتظام

كلما كتبت على الموقع ، زادت فرصة رؤية المستخدمين الآخرين لمنشوراتك والتفاعل معها - تمامًا كما قد يفعلون على تويتر أو موقع وسائط اجتماعية مشابه، وهذا بدوره قد يزيد من فرصك في الحصول على المزيد من المتابعين.

كذلك فحاول واستهدف منشورًا كل بضع ساعات بينما لا يزال الموقع في مهده. وإذا كنت مرحًا وذكيًا وحازمًا ، فحينئذٍ أفضل - حيث يمكن أن يشجع المزيد من الأشخاص على إضافتك إلى قائمة الحسابات التي يتابعونها.

انشر الصور و GIFS والمحتويات المرئية الأخرى

يمكنك جعل مشاركاتك أكثر إثارة للاهتمام من خلال إضافة الصور أو الميمات أو GIFS أو مقاطع الفيديو أو أي محتوى مرئي آخر ، للحصول على فرصة أكبر لمشاهدتها.

كيفية إلغاء تنشيط حساب Threads الخاص بك

- انتقل إلى ملفك الشخصي في تطبيق Threads وانقر على أيقونة "الشرطة المزدوجة" في الزاوية اليمنى العليا

- انقر فوق إلغاء تنشيط الملف الشخصي من الخيارات التي يوفرها لك هذا ، ثم قم بالتأكيد عن طريق النقر مرة أخرى على "إلغاء تنشيط Threads".

- إذا كنت لا ترغب في إلغاء تنشيط ملف التعريف الخاص بك ولكنك تريد التحكم في التمرير ، يمكنك أيضًا اختيار خيار "Take A Break" ، والذي سيذكرك كل 10 أو 20 أو 30 دقيقة لإغلاق هاتفك والقيام بشيء آخر بدلاً من.