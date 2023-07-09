علوم وتكنولوجيا

منة عرفة تخدش حياء طليقها بروب الحمام على السرير

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فنون - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية منة عرفة الكثير من الجدل بين المتابعين بعد نشر مجموعة من الصور لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ 24.

وظهرت منة عرفة بالصور التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وهي تجلس على السرير مرتدية روب الحمام، وتأكل من كيكة الميلاد، وعلقت خلفها الزينة والبالونات.

تعرضت منة للكثير من الإنتقادات بسبب ظهورها الجريء والمثير، واعتبر البعض أن ظهورها على السرير وبروب الحمام فقط، أمر خادش وغير لائق، وخاصة انها باتت تعتمد الإطلالات الجريئة خلال الفترة الماضية كظهورها بالمايوه، وكأنها تستفز طليقها الفنان محمود المهدي

 

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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